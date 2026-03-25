Múltiples sectores en el muicipio de Bayamón se encuentran sin el servicio de agua potable luego de que se reportara el colapso de una línea de 16 pulgadas cercano a la carretera PR-167, detrás del restaurante El Platanal en área de Rexville.

Según informaron autoridades, la rotura fue provocada por las recientes lluvias, lo que ocasionó interrupciones en el servicio de agua potable y bajas presiones en comunidades aledañas.

Personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), junto a brigadas municipales, se movilizó al lugar para atender la emergencia y comenzar las labores de reparación.

Debido a la magnitud de la avería, los trabajos podrían extenderse entre ocho y diez horas, tiempo durante el cual los abonados en la PR-167 y áreas cercanas continuarán experimentando problemas en el suministro.