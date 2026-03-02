Una nueva edición de la iniciativa “San Juan Te Viste Pa’l Prom”, programa que busca que estudiantes residentes o que cursen estudios en la ciudad capital puedan obtener vestimenta para su fiesta de graduación libre de costo, fue anunciada hoy por el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

Bajo el lema “Dale Otra Noche A Tu Atuendo”, el municipio impulsa un esfuerzo comunitario dirigido a ampliar oportunidades y apoyar a las familias sanjuaneras durante esta etapa significativa.

“Para nosotros, apoyar a nuestros jóvenes significa mucho más que entregar un atuendo, significa abrir puertas, crear oportunidades reales y recordarles que en la ciudad capital creemos en su futuro. Con ‘San Juan Te Viste Pa’l Prom’ reafirmamos que ninguna familia debe sentirse limitada por los altos costos que muchas veces acompañan estos momentos especiales. Este esfuerzo une comunidad, solidaridad y acción social para que cada estudiante pueda celebrar sus logros con orgullo, acompañado por su familia y sabiendo que San Juan está presente para respaldarlos”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

La iniciativa es liderada por la Oficina de la Primera Dama en colaboración con la Oficina de Servicios al Ciudadano del Municipio de San Juan, convocando a la ciudadanía, diseñadores, comercios y empresas a donar atuendos de gala en buenas condiciones. Como parte de la evolución del programa, este año se amplía el alcance incluyendo vestimenta para damas y caballeros, así como opciones dirigidas a madres y padres, permitiendo que familias completas puedan prepararse para estos eventos especiales y reduciendo el impacto económico que representa una graduación.

“Esta iniciativa nace desde el corazón porque sabemos que una graduación no es solo un evento, es un momento que marca vidas y une familias. Queremos que cada joven pueda mirarse al espejo y sentirse seguro, orgulloso y listo para celebrar sus logros junto a mamá y papá cuando así lo deseen. Por eso ampliamos este esfuerzo para incluir vestimenta para toda la familia, porque detrás de cada estudiante hay una historia de sacrificio y amor que merece celebrarse con dignidad”, expresó por escrito la primera dama de San Juan, Maritere González.

Como parte del esfuerzo, el Municipio realizará un evento de recogido masivo estilo servi-carro el sábado, 7 de marzo de 2026, en los predios de la Torre Municipal, ubicada en la 180 avenida Carlos E. Chardón, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., donde los ciudadanos podrán llevar sus donaciones de manera rápida y accesible. Entre los artículos que se estarán recibiendo se incluyen vestidos de gala de todas las tallas, trajes y chaquetas para caballeros, zapatos formales, accesorios de fiesta, carteras y prendas en buenas condiciones.

El programa contará nuevamente con un espacio tipo boutique, donde mediante cita previa los participantes podrán seleccionar su atuendo en un ambiente cómodo, organizado y acogedor. Además, el salón permanecerá disponible durante el año para personas sanjuaneras que necesiten vestimenta para eventos especiales. El pasado año, más de 260 estudiantes se beneficiaron de esta iniciativa, reflejando el impacto positivo de la colaboración comunitaria.

“Seguiremos impulsando iniciativas que conecten directamente con las necesidades reales de nuestra gente, porque gobernar también es escuchar y actuar con sensibilidad. Programas como este reflejan el tipo de ciudad capital que estamos construyendo, una donde la solidaridad se convierte en acción y donde cada joven tiene la oportunidad de vivir sus sueños con dignidad, apoyo y esperanza”, expresó Romero Lugo.