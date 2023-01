Turistas pronto podrán visitar la cueva Clara de Empalme del Parque de las Cavernas del Río de Camuy, de acuerdo a la determinación de personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI).

Y es que este grupo completó ayer, domingo, una inspección ocular en el área para determinar posibles peligros que habría provocado el paso del huracán Fiona en septiembre de 2022 y que amenazarían a empleados y visitantes.

Según explicó el presidente del SEPRI a Primera Hora, Roberto Moreno Silva, lo único que encontraron fueron varios troncos de árboles podridos, los cuales fueron removidos inmediatamente. No obstante, la cantidad fue mínima, pues las raíces de los árboles estaban vivas y fuertes.

Personal del NMEAD, DRNA y de la SEPRI inspeccionaron el lugar el domingo. ( Suministrada )

“Todo el mundo estuvo de acuerdo aquí que no vimos nada inminente que estuviera cayendo”, reiteró. “Fuimos, vimos todo, movimos lo que tuvimos que mover”, agregó.

Por su parte, el DRNA también coincidió que, aunque el parque aún no está en condiciones para reabrir totalmente, no existe razón que impida hacerlo de manera parcial. La fecha, sin embargo, estaría en manos de la secretaria de la agencia, Anaís Rodríguez Vega, quien informará la decisión tras analizar el informe que este grupo le someterá.

“De la información preliminar, se desprende que, aunque hubo daños en el parque, estos no fueron mayores y el terreno no está comprometido”, indicó la agencia a este medio en declaraciones escritas.

Entretanto, Moreno Silva aprovechó la oportunidad para recomendar al DRNA mejoras que se podrían implementar en el área, acorde a lo que ha observado en otras cuevas alrededor del mundo. Estas sugerencias no incluyen la tala de árboles en los alrededores, ya que son -precisamente estos- los que moderan que la erosión natural.

“Hay unas mallas que se pueden poner, hay un techo que se puede mover, pero no quiere decir que el parque no abra ahora. Esas son recomendaciones, no es que si no lo hacen no pueden abrir. Pero, eso es decisión de las agencias. Por lo menos, hacemos el hincapié que nosotros lo dejamos así y esperamos que a nadie se le ocurra… picar árboles”, señaló el presidente, quien hace 12 años pertenece a la organización.

A largo plazo, el SEPRI recomendó mejores de mayor envergadura, como la implementación de mallas de protección. ( Suministrada )

Por otro lado, las cuevas Espiral y el Sumidero Tres Pueblos necesitan, desde que pasó el huracán María en el 2017, reparaciones mayores para que las personas puedan disfrutar del atractivo natural, lo que conllevará una inversión millonaria. Estas áreas permanecerán clausuradas al público.

A esta inspección, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, no estuvo invitado. Empero, resaltó a Primera Hora que aguarda los resultados del estudio de viabilidad del DRNA para identificar la posibilidad de crear una alianza público-privada para administrar las instalaciones, posibilidad que ha sido altamente objetada.

Para esto, se reunirá con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, la semana próxima, cuando le reiterará la agilización de la rehabilitación y las mejoras a la planta y represa del barrio Quebrada que nutre a la instalación.

“El Parque de las Cavernas lleva 39 años desde que se abrió y solamente el gobierno tiene la capacidad de desarrollar el 25% del mismo. ¿Tenemos que esperar 38 a 39 años más para desarrollar el próximo 25%? Entiendo que eso no es viable. Creo que llegó el momento de tomar acción”, dijo Hernández.

“Nos urge que el Parque de las Cavernas se pueda desarrollar, que pueda crear empleos, no tan solo para Camuy, sino para toda el área norte de Puerto Rico”, añadió.

Hernández predijo que una alianza pública-privada sería “favorable” para el desarrollo del Parque, simultáneamente protegiendo el recurso natural. Asimismo, estimó que impactaría positivamente a los tres municipios donde ubica el sistema de cavernas del río Camuy, que se extiende, además por Hatillo y Lares. Indicó que la iniciativa tendrá un especial beneficio para Lares, asegurándole a los lugareños un lugar de empleo.

“Lares es el segundo municipio de mayor desempleo a nivel de los 78 municipios. Si nosotros creamos un Parque de Cavernas donde hay oportunidad de empleo para cientos de personas, yo le garantizo que Lares no va a estar entre los dos municipios de desempleo en Puerto Rico”, acotó el también presidente de la Federación de Alcaldes sin precisar la cantidad de plazas a crear.