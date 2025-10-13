La tormenta tropical Lorenzo se formó esta madrugada en el Atlántico central, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El sistema, la duodécima tormenta nombrada de la temporada 2025, se mantiene lejos de Puerto Rico y no representa peligro para la región del Caribe.

Pronóstico de la tormenta tropical Lorenzo en la mañana del 13 de octubre de 2025. ( NHC/NOAA )

A las 5:00 a.m., el centro de Lorenzo se ubicaba a unas 1,095 millas al oeste de las islas de Cabo Verde. La tormenta presentaba vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se desplazaba hacia el noroeste a unas 17 millas por hora.

Se espera que Lorenzo mantenga este movimiento durante el día de hoy, con una leve desaceleración antes de girar hacia el norte el martes. Actualmente, no hay vigilancias ni avisos costeros activos.

La temporada de huracanes en el Atlántico concluye el 30 de noviembre.