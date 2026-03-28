Los paradores de la zona oeste anticipan la visita de sobre 100,000 personas durante esta Semana Santa.

El propietario del parador Boquemar en Boquerón y líder turístico de la zona, Ángel Rodríguez, explicó, en comunicado de prensa, que una de las razones para el incremento de visitantes es el turismo religioso.

“Los lugares más visitados son el Santuario Schoenstatt y la iglesia San Miguel Arcángel, en Cabo Rojo, y la iglesia Porta Coeli, en San Germán. Además, aprovechan para hospedarse en Boquerón como punto de partida para acudir a estos sitios”, indicó el portavoz de la Asociación de Comerciantes de Boquerón.

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Añadió que, en cuanto a la ocupación de habitaciones en las diferentes hospederías de la zona, está sobre el 89% entre el Jueves Santo y Domingo de Resurrección. Sin embargo, el empresario señaló que los interesados en vacacionar en el oeste pueden llamar porque puede suceder alguna cancelación a última hora.

Rodríguez manifestó que durante los pasados días los comerciantes sostuvieron conversaciones con la policía estatal y municipal, bomberos y agencias pertinentes para establecer el plan de trabajo, con el fin de evitar cualquier eventualidad.

Entre los planes se encuentra el establecimiento de una estación de seguridad en la entrada del poblado y habrá un patrullaje preventivo en la carretera PR-100. Además, estará disponible el estacionamiento del balneario de Boquerón el jueves y viernes de la próxima semana hasta las 2:00 a.m.

Por otra parte, las autoridades enfatizaron que el código de orden público establece que está prohibido el boceto tanto en las vías de rodaje como en el mar.

En cuanto a alguna situación con la energía eléctrica, todos los comercios del poblado de Boquerón cuentan con generadores eléctricos.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los turistas que tengan mucha precaución en las playas y disfruten, cumpliendo con las medidas de seguridad de cada balneario.