Poco más de una hora después de que en una conferencia de prensa, la gobernadora Jenniffer González anticipara que no deberían ocurrir interrupciones del servicio eléctrico en la Isla a menos que el sistema eléctrico sufriera un impacto mayor asociado al paso del huracán Erin por el Atlántico, 155,811 abonados de LUMA se encontraban sin servicio eléctrico.

Las áreas que registran la mayor cantidad de esos clientes afectados son Bayamón, con cerca de 60 mil, San Juan con 48,164 clientes sin servicio y Arecibo, con 16,118. Contrario a otras ocasiones en las que, a través de las redes sociales, LUMA Energy comunica eventos como relevos de carga u averías, en esta ocasión no se había informado de situaciones como insuficiencia de generación u otros eventos que estuvieran afectando el sistema eléctrico.

Tan reciente como la noche del viernes, más de 100,000 abonados experimentaron interrupciones de servicio por insuficiencia de generación, pero esa no era la situación el sábado, cuando había una carga de 3102 megavatios disponibles y la demanda mayor del día se estimaba en 2,730 megavatios, y una reserva operacional de 818 megavatios.

Primera Hora intentó comunicarse con un portavoz de LUMA para conocer más detalles sobre la situación y se hallaba en espera de una respuesta del consorcio energético.