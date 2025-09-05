La onda tropical que avanza sobre el Atlántico redujo sus probabilidades de desarrollo ciclónico, informó esta tarde el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

En su boletín, la agencia indicó que el fortalecimiento del sistema, identificado como Invest 91L, podría verse limitado en los próximos días por la presencia de aire seco. Actualmente, la onda presenta un 70% de probabilidad de formación en los próximos siete días y un 40% en 48 horas.

“La actividad de lluvias y tormentas eléctricas está actualmente limitada y desorganizada”, precisó el ente. Sin embargo, no descartó que la onda se convierta en una depresión tropical a principios de la próxima semana.

“Es probable que este sistema se acerque a las Antillas Menores hacia la mitad o finales de la próxima semana, por lo que se recomienda que los interesados en la zona sigan su progreso”, exhortó la agencia.

[Sept 5th] 2 PM AST Tropical Weather Outlook AL91: Shower and thunderstorm activity is currently limited and... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Friday, September 5, 2025

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que hay incertidumbre sobre la trayectoria e intensidad. Aun así, recomendó a la población repasar sus planes de emergencia.

La temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el pasado 1 de junio, se encuentra en su etapa más activa. La próxima tormenta tropical en el Atlántico se llamará Gabrielle.

