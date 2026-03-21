Un terremoto se reportó en la mañana de este sábado a una distancia considerable de Puerto Rico, en el mismo medio del océano Atlántico.

El movimiento telúrico fue de intensidad 6.7, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El incidente no generará riesgo de tsunami para Puerto Rico, alertó, por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan y la Red Sísmica.

El terremoto ocurrió a las 8:16 a.m., hora local, en la región norte de la dorsal mesoceánica, a 2,304.97 kilómetros o 1,432.2 millas al este noreste de San Juan.