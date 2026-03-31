Un sismo de magnitud 4.92 MI se reportó a eso de las 5:15 p.m. en la Zona Sísmica del Sombrero, ubicada en el Océano Atlántico, a 158 kilómetros al noreste de Puerto Rico.

El movimiento telúrico se registró a unos 39 kilómetros de profundidad, en la latitud 19,29, longitud 64.93. A pesar de la magnitud, hasta el momento no han surgido reportes de que fuera sentido en la Isla.

La Red Sísmica indicó que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami en vigor para Puerto Rico o las Islas Vírgenes.