El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) informó que este sábado se registró un terremoto de magnitud preliminar 6.1 cerca de las Islas de Sotavento.

El movimiento telúrico fue reportado a eso de las 10:50 a.m. Específicamente justo al este de Antigua & Barbuda.

Según la agencia, no existe peligro de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El PTWC indicó además que la magnitud reportada es preliminar y podría ser ajustada posteriormente tras el análisis de datos adicionales.

Al momento, no se ha informado sobre daños ni personas heridas tras el sismo. Tampoco se ha reportado que se haya sentido de manera intensa en Puerto Rico.