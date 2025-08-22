Se siente temblor en Puerto Rico este viernes
Tuvo una magnitud preliminar de 4.28.
Un temblor de magnitud preliminar de 4.28 se sintió en la isla este viernes, según reportó la Red Sísmica de Puerto Rico.
El sismo ocurrió a las 12:28 del mediodía en la región del Cañón de la Mona, a 45.65 kilómetros al norte-noroeste de Aguadilla. Su epicentro se registró a una profundidad de 41 kilómetros.
PRELIMINAR: 22/agosto/2025 12:28:40 PM— Red Sísmica de PR (@redsismica) August 22, 2025
Mag: 4.28 Ml, Prof: 41 Km , Sentido: Int. Máx III en Mayagüez, PR
No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes
Emitido: 2025-08-22 12:34:32 (GMT-4)https://t.co/gSw2lnCyf3
Usuarios en las redes sociales reportaron haberlo sentido en Aguada, Aguadilla, San Juan, Guaynabo, Cabo Rojo, Maricao, Isabela, Mayagüez, San Sebastián, Hormigueros, Moca, Las Marías, Morovis, Orocovis y Rincón.
No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para la región.