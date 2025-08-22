( Red Sísmica de Puerto Rico )

Un temblor de magnitud preliminar de 4.28 se sintió en la isla este viernes, según reportó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El sismo ocurrió a las 12:28 del mediodía en la región del Cañón de la Mona, a 45.65 kilómetros al norte-noroeste de Aguadilla. Su epicentro se registró a una profundidad de 41 kilómetros.

PRELIMINAR: 22/agosto/2025 12:28:40 PM

Mag: 4.28 Ml, Prof: 41 Km , Sentido: Int. Máx III en Mayagüez, PR

No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Emitido: 2025-08-22 12:34:32 (GMT-4)https://t.co/gSw2lnCyf3 — Red Sísmica de PR (@redsismica) August 22, 2025

Usuarios en las redes sociales reportaron haberlo sentido en Aguada, Aguadilla, San Juan, Guaynabo, Cabo Rojo, Maricao, Isabela, Mayagüez, San Sebastián, Hormigueros, Moca, Las Marías, Morovis, Orocovis y Rincón.

No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para la región.