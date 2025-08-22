Un temblor de magnitud preliminar de 4.28 se sintió en la isla este viernes, según reportó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El sismo ocurrió a las 12:28 del mediodía en la región del Cañón de la Mona, a 45.65 kilómetros al norte-noroeste de Aguadilla. Su epicentro se registró a una profundidad de 41 kilómetros.

Usuarios en las redes sociales reportaron haberlo sentido en Aguada, Aguadilla, San Juan, Guaynabo, Cabo Rojo, Maricao, Isabela, Mayagüez, San Sebastián, Hormigueros, Moca, Las Marías, Morovis, Orocovis y Rincón.

No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para la región.

FOTOS: Los 10 terremotos más fuertes en el mundo registrados hasta hoy
13 Fotos
Una mirada visual a los sismos más intensos de la historia y el reciente terremoto de magnitud 8.8 en Rusia.