Los adultos mayores se quieren ir de Puerto Rico hacia los Estados Unidos a buscar una mejor calidad de vida.

La nueva encuesta de la organización sin fines de lucro AARP Puerto Rico, denominada “Voces Vitales del Adulto Mayor 2026: Una mirada a la transformación social y seguridad”, detectó que la Isla “no está preparada para el envejecimiento”, por lo que la mayoría de los encuestado afirmaron que desean migrar para conseguir un mejor porvenir.

“Lo que nos dice (el estudio) es que la próxima migración que va a haber del país es de la gente mayor”, afirmó en entrevista con Primera Hora el director de AARP Puerto Rico, José Acarón.

Las razones por la que los encuestados, que fueron personas mayores de 45 años, estipularon para quererse marchar de Puerto Rico estuvieron lejos de aspectos como querer estar con sus nietos o junto a otros de sus familiares. Apuntan a factores de calidad de vida, principalmente acceso a un mejor cuidado de salud y hasta mejor seguridad.

“Lo que está viviendo la población mayor totalmente es que tenemos un Puerto Rico que no está apto ni amigable para la población mayor, para que tengan una vida activa, integrada, en la comunidad. Eso impacta directamente la calidad de vida y al no tener la calidad de vida, ahí vemos entonces por qué la gente se quiere ir. Porque percibe que yéndome a otro sitio voy a tener mejores aceras, puedo salir, puedo tener servicios en el hogar, hay menos criminalidad, y la razón número uno por lo que la gente se quiere ir es calidad de vida. El problema aquí es que se están haciendo muchas cosas. Pero, lo que no veo es la integración de las diferentes agencias con un plan para atender de forma integral y uniforme a la población mayor, que es para donde todos vamos”, resumió Acarón, al dar a conocer la encuesta a este diario.

Los números lo confirman

Los datos ya apuntan a que esa migración de adultos mayores está ocurriendo.

El gerente de proyectos senior del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Alberto Velázquez, entregó a Primera Hora estadísticas que apuntan a que en el 2024 Puerto Rico perdió población mayor de 45 años a causa de la migración hacia los Estados Unidos. Los datos salieron de estimados del año 2024 de la Encuesta sobre la Comunidad de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Las estadísticas indican que el grupo poblacional que más migración reportó estuvo entre los 20 a 24 años, con 5,792 personas, y los 30 a 34 años, con 4,016. Le siguió el sector de los 5 a 17 años y el de 25 a 29 años. Quedó en quinto lugar la población adulto mayor, entre 50 a 54, que para el mencionado año migraron unos 3,405 individuos hacia Estados Unidos.

Del sector analizado por AARP, que es de 45 años en adelante, las estadísticas revelan a que le siguió en mudanzas el grupo de 75 años o más, con 3,114 personas; de 45 a 49 años, con 2,514; de 55 a 59 años, con 2,305; de 60 a 64, con 1,476; de 65 a 69, con 1,269, y de 70 a 74 con 929.

Velázquez informó que, dentro de la población de adulto mayor, el único grupo que no perdió población fue el de 65 a 69 años. Esto se debe que hubo más personas de este renglón de edad que se mudaron de Estados Unidos a Puerto Rico que viceversa. Pero, la diferencia fue de solo 223 personas. En los demás grupos, la Isla perdió población.

De hecho, el renglón de 50 a 54 años fue el segundo que más disminuyó en todas las edades cuando se comparan las mudanzas. La pérdida fue de 2,526 personas. El primer grupo por edad que perdió más población fue de 20 a 24 años con 3,645 individuos.

Lo que dice la encuesta

La encuesta de AARP apunta a que el 40% de sus encuestados, que fueron 701 personas, consideran marcharse de Puerto Rico.

El grupo de 45 a 59 años expuso que sus razones principales para considerar migrar a suelo estadounidense fueron poder buscar mejor oportunidad de empleo, mejor acceso a la salud y mejor acceso a cuidados a largo plazo. Los de 60 a 69 años apuntaron a que sus razones para marcharse serían mejor acceso a la salud, mejor acceso a cuidado prolongado y comunidades más seguras. El grupo mayor de 70 años apuntó a mejor acceso a cuidado prolongado, mejor acceso a salud y menor costo de vida.

Razones como estar cerca de los nietos quedó relegada en el undécimo lugar y vivir cerca de otros familiares quedó entre la séptima y la novena posición. Por ello, Acarón apuntó a que se convierte en un “mito” el que aspectos emocionales sean la razón principal para migrar.

Comentó que se puede percibir que hay mayor dominio de aspectos como que en Estados Unidos hay acceso a partidas del Medicare que ayudan a los adultos mayores a cubrir el cuidado prolongado que necesitan por enfermedades asociadas a la vejez y otros fondos para subsistir, como el Seguro Social Suplementario.

Otras revelaciones

Otros datos importantes que detectó la encuesta es que la población mayor de 45 años requiere en un 93% obtener iguales incentivos que la población más joven para establecer empresas, así como que desean en un 96% que haya una mejor especialización de profesionales, principalmente de la salud, sobre la geriatría.

La consulta también indicó que el 90% de los adultos mayores no quieren salir de sus “casas propias” para envejecer.

Acarón sostuvo que para lograr mantener a los adultos mayores en sus hogares debe haber mayor y mejor acceso a servicios de ama de llaves, de limpieza de la propiedad, y cuidado médico. También abogó por servicios comunitarios para mantener el recreo y evitar el aislamiento de esta población, ya que se puede afectar la salud mental.

Asimismo, la encuesta reveló que entre 55% al 60% de los encuestados piensan que las calles boricuas son “menos seguras” para los adultos mayores ante los crímenes que se han registrado en los últimos años contra este grupo poblacional y que tienden a no asistir a eventos sociales por la preocupación que les causa ser atacados o asesinados por maleantes que les quieran robar. Apuntaron a que las tasas de criminalidad han aunado al aislamiento social.

Otro aspecto consultado fue que los adultos mayores siguen percibiendo que las aceras y los espacios urbanos no son seguros, ni fáciles para usar.

Se analizó también el que el 92% de los encuestados dijeron querer permanecer en sus lugares de trabajo “hasta que deseen”, pero el 79% percibió algún tipo de discrimen por su edad.

El 79% percibió algún discrimen laboral por su edad. ( Shutterstock )

Ante esta realidad que ya se percibe, Acarón expuso que “a mí no me gustaría pensar que el futuro de Puerto Rico para resolver el cambio demográfico sea que la gente se vaya. La migración de esta población tiene unas connotaciones mucho mayores que la gente joven. Si tú sacas a alguien mayor de su entorno, le creas entonces una crisis social y emocional. Es sacarlo de su familia, de sus amistades, de donde yo viví. Por eso es importante que nosotros podamos crear un Puerto Rico donde la gente pueda mantenerse en su hogar con los servicios que necesitan”.

Estas encuestas las utiliza AARP Puerto Rico, que ofrece servicios a la población mayor de 50 años, para desarrollar política pública e impulsar cambios a través de leyes o nuevos programas de servicios, explicó Acarón.