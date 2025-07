El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo estar “a gusto” con la manera en que su agencia ha encaminado proyectos para atender los problemas que aquejan a la población estudiantil.

El titular, quien asumió el cargo a principios de año, confesó que no ha sido una tarea simple atender las urgentes reparaciones que necesitan algunas de las escuelas. Esto, ya que -según indicó- la falta de mano de obra y la burocracia de trámites con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) continúan dilatando sus planes.

“En términos generales, me siento a gusto con los resultados que vamos a estar dando. Sin duda alguna, (ha habido) lecciones aprendidas”, admitió a Primera Hora en anticipo de una mesa redonda que ofrecerá a los medios de comunicación de cara al comienzo del año escolar 2025-2026.

Ramos Parés regresó al cargo luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón volviera a reclutarle. El educador había abandonado el puesto en el 2023 durante la incumbencia del ex primer ejecutivo Pedro Pierluisi, cargo que ocupó desde el 2021.

“Mi primer año no es este… Hay un tema de no perder el conocimiento (mientras estuvo fuera) en todo esto, que ha facilitado que este proceso se dé sin mayores tropiezos”, comentó.

“Se ha logrado mucho. No te voy a negar que… un poco de los aspectos negativos del proceso que, obviamente, uno ha tenido que estar trabajando con ellos”, agregó.

Las “lecciones aprendidas”

Brevemente, Ramos Parés resumió algunas de las trabas que ha enfrentado al ocupar el cargo nuevamente.

En primer lugar, mencionó que el no coincidir con el inicio del año fiscal es, “prácticamente... la barrera más grande que tiene un inicio de curso escolar: es el cambio de cifras de cuentas, es el nuevo presupuesto”.

“Esa barrera la hemos levantado un poco autorizando trabajar con supuestos, con lo que se está trabajando a nivel de presupuesto. No lo comprometemos todo, pero sí comenzamos los procesos que tienen que ver con reclutamientos, con nómina, con mirar las necesidades de las escuelas, mirar sobrantes que se están proyectando en el año fiscal que cierra y con eso puedes trabajar con lo que es la canasta, esos productos básicos de materiales que deben estar como mínimo en todas las escuelas, igualmente anticipar proyectos que sabemos (que implementarán)”, dijo al agradecerle a su equipo de trabajo que, “desde enero”, ha “estado trabajando arduamente en esos objetivos de política púbica que se alinearon para este próximo año escolar”.

“Si lo dejábamos para agosto, esto no iba a ser posible”, reiteró.

Otra lección de la que ha aprendido es el “trabajar en temas administrativos de antemano, reconociendo la necesidad de que, por más que cortemos procesos, esa burocracia impacta el poder reabrir nuestras escuelas en agosto”, por lo que ha estado laborando más de la mano con agencias hermanas, como la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la secretaría de Gobernación y el Departamento de Hacienda.

Esto ha permitido que ya los directores escolares “prácticamente” tengan la tarjeta de compras disponible y funcionando. También, celebró el rápido reclutamiento de personal, pues de unas 600 plazas de maestro vacantes, restaban unas 160 para el 21 de julio.

Pese a esto, la reparación de la infraestructura siempre será un proceso lento, ya que se depende grandemente de FEMA. A esto se le suma la falta de mano de obra para, efectivamente, llevar a cabo las labores necesarias.

“Hay escuelas que requieren mucho más, que no solo una pinturita, que no es un arreglo de una tubería, que no es algo eléctrico con fácil resultado. Hablamos aquí de sellados de techo, escuelas que no se han pintado más de dos décadas, (de) mayores remodelaciones y de mitigación. (Además), Puerto Rico todavía se ve impactada con la necesidad de más mano de obra desde más entidades que puedan dar los servicios de construcción que se están buscando”, explicó.

“Pero, igualmente, tengo que decir que la burocracia y la comunicación (entre) el Departamento y FEMA como agencia federal para los proyectos y liberación de fondos ha sido un tema largo, ha sido un tema de mucho seguimiento. Tengo que decir que ellos han sido muy colaboradores y muy cooperadores, pero ha requerido tiempo de este servidor, de reuniones periódicas de todos los equipos de trabajo para encaminar muchos de estos proyectos. Pero, estamos viendo los resultados, estamos viendo una cantidad de proyectos significativos que van a estar saliendo o va a salir a construcción”, adelantó.