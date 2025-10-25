La tormenta tropical Melissa, que se encuentra casi estacionaria alejada de Puerto Rico en el mar Caribe, continuará impulsando humedad sobre la región para generar aguaceros, tormentas eléctricas y un alto riesgo de inundaciones.

Así lo estableció este sábado el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, en un informe en el que se advierte que estas condiciones de “actividad de aguaceros y tronadas asociada a Melissa continuará por los próximos días”.

A las 8:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes ubicaba a Melissa 160 millas náuticas de Jamaica. Tenía vientos de 70 millas por horas y se movía lentamente, a tan sólo una milla por hora.

Tormenta Melissa a las 8:00 a.m. a de este sábado. ( Captura )

“Se pronostica que Melissa se convierta en un huracán pronto y en un huracán mayor para el domingo”, dice el informe.

Se espera que el ciclón azote a Jamaica y a Cuba.

Mientras, en Puerto Rico “se esperan condiciones variables ya que continuará la actividad de aguaceros y tronadas a través de la región, con mayor probabilidad de inundaciones en porciones del sur y el este de Puerto Rico”.

“Tormentas eléctricas aisladas o dispersas, especialmente en el sur de Puerto Rico”, añade el informe del tiempo.

Se advirtió que “estas tormentas eléctricas pueden producir ráfagas de viento y periodos de lluvias intensas localmente que pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra menores, debido a la saturación de los suelos”.

En general, se espera que para hoy caigan entre una a dos pulgadas de lluvias y hasta cuatro pulgadas en áreas aisladas, principalmente en el suroeste de la Isla.

No se espera que estas condiciones mejoren para mañana, domingo, según anticipó Meteorología.

En cuando a las condiciones marítimas, se advirtió que los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución.

“Es posible que se produzcan corrientes de resaca potencialmente mortales en la zona de rompientes, especialmente en la mayoría de las playas. Pueden producirse corrientes de resaca aisladas más fuertes en otros lugares, especialmente cerca de muelles, embarcaderos y canales”, advirtió el SNM.