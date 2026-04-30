El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) celebró este jueves en la mañana una asamblea general en la que reiteraron su reclamo de que se cumplan “tres asuntos primordiales” que, pese a existir acuerdos al respecto, la directiva de la entidad educativa ha fallado en cumplir, y aprobaron un voto para irse a una huelga “si es necesario”.

De manera más inmediata, sin embargo, el lunes próximo planean unirse a las protestas estudiantiles en todos los recintos de la UPR.

De acuerdo con Carlos Matías, vicepresidente de esa unión que agrupa a sobre 1,045 trabajadores de planta física y mantenimiento, uno de esos reclamos es “que nos iban a honrar el plan de clasificación y retribución”.

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“Ya eso está por escrito y se había llegado a unos acuerdos. Pero eso todavía está en veremos. La presidenta en estos momentos (Zayira Jordán Conde) no ha hecho un divino”, explicó.

“Hay una cosa que ella dice que está en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La Junta envió aparentemente para atrás de nuevo solicitando una información que no tenían, pero estamos hablando de casi un año o un poco más. Información que ellos tienen, pero la tienen secuestrada. Y para evitar confusiones dicen que ellos no han hecho nada porque a quien le toca es a la Junta. Y eso es totalmente falso porque a quien le corresponde eso es a la presidenta con la Junta de Gobierno (de la UPR)”, aseveró el líder sindical, agregando que la Junta de Gobierno de la UPR “aprobó todas las peticiones nuestras, por una estipulación que hicimos en una protesta, una huelga que hicimos el año pasado a principios de año”.

Asimismo, también “hubo un compromiso para que todo aquel empleado que tiene dos años o más (de servicio) había que darle una permanencia. Hay empleados que tienen 14 y 15 años y todavía no le han dado la permanencia”.

Y el tercer reclamo, agregó, tiene que ver con “nuestro convenio colectivo, que llevamos dos años tratando de terminar con el convenio, y lo que hacen es que todas las semanas nos citan para continuar el convenio y el día antes nos dicen, cancelada”.

Matías agregó que todo esto ocurre en momentos en que se da “la destitución de los cinco rectores que provoca que la crisis que tiene la Universidad de Puerto Rico, no es crisis fiscal, es crisis provocada, y los estudiantes están haciendo un reclamo genuino porque destituyen cinco rectores en un momento donde prácticamente ya están terminando las clases, o sea, ya estamos en verano. Y entonces, todo lo que se había logrado, se echa para atrás. Y ahí es que está el tranque”.

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El reclamo sindical pone aún más presión sobre la presidenta Jordán Conde, a quien ya diversos sectores le están exigiendo su renuncia, incluyendo los senadores claustrales, que este jueves en la mañana solicitaron su destitución durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, señalándola como la responsable de la crisis que vive en estos momentos la institución educativa “por sus acciones desacertadas”.

De hecho, Matías afirmó que, al igual que ocurre con esos otros sectores de la UPR, ellos también están reclamando la salida de la presidenta Jordán Conde.

“Nosotros también queremos que se vaya, definitivamente”, afirmó, agregando que “el Claustro hoy se reunió (y pidió la destitución de la presidenta), y estamos hablando que eso jamás se había visto. Y el Senado de Puerto Rico hoy (jueves) acaba de tirar un titular pidiéndole la renuncia o destitución de la presidenta”.

“O sea, que los estudiantes, los gremios, los profesores, todos están pidiendo su renuncia”, insistió,

Añadió que, a pesar de que la UPR es un espacio público, “llegó un momento en que no nos dejaban entrar. Ahora mismo nos cerraron todos los portones, para que nos tuviéramos acceso. Hubo gente nuestra que no tienen la tarjeta para poder entrar y no pudieron entrar, ni inclusive para el baño”.

“A ese nivel ha llegado esta señora (la presidenta Jordán Conde). Obviamente no merece estar aquí”, insistió.

Añadió que, “ya nosotros hoy, bajo una moción presentada por los compañeros, y fue secundada, para una huelga si es necesaria. O sea, hay un voto de huelga”.

“Y el próximo lunes, nosotros nos vamos a unir a todos los recintos en las líneas de protestas, que no lo habíamos hecho, porque la protesta era de los estudiantes. Ahora, basado en lo que está pasando, pues nosotros nos vamos a unir, en todos los recintos, que a partir del lunes aparentemente todo el sistema universitario se va a ir a paro”, afirmó el líder sindical.