La expresión “me salvé por una mamografía” significa vida para un sinnúmero de mujeres que pudieron combatir el cáncer de seno tras hacerse el importante examen.

Por ello, con esas mismas palabras, se lanzó la más reciente campaña de concienciación y recaudación que busca motivar a las mujeres en la Isla a educarse y realizarse su mamografía a tiempo.

La iniciativa “Me Salvé por una Mamografía”, impulsada por la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR) junto a las tiendas Me Salvé, estará vigente durante todo el mes de octubre cuando se enfatiza la concienciación sobre esta enfermedad.

La misma forma parte del 25 aniversario de Avancemos a Grandes Pasos Contra el Cáncer de Seno en Puerto Rico.

La mamografía es una herramienta esencial para detectar la enfermedad en sus inicios y lograr que el paciente pueda salvar su vida. ( Shutterstock )

“En Puerto Rico, la detección temprana puede marcar la diferencia en la sobrevivencia de un diagnóstico. El cáncer de seno es el tipo de cáncer más diagnosticado entre mujeres y la principal causa de muerte por cáncer, con más de 2,200 casos anuales”, señaló la Dra. Lillian Santos, principal ejecutiva de SACCPR.

“Con ‘Me Salvé por una Mamografía’ acercamos la educación, esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan, y reiteramos el llamado a realizarse la mamografía a tiempo a través de 25 historias de sobrevivientes de cáncer de seno. Contar con las tiendas Me Salvé como aliado, no solo nos permite llegar a toda la Isla, sino que también nos permite poder continuar con nuestra misión de salvar vidas”, añadió Santos.

Como parte del lanzamiento, se develó una instalación icónica que “viste” el logo de Me Salvé con 25 brassieres, cada uno representando la historia de una sobreviviente que, gracias a la detección temprana, logró salvar su vida.

Esta instalación podrá ser vista a través de toda la isla en distintas tiendas Me Salvé.

Portavoces de la campaña "Me Salvé por una mamografía" mostrando los artículos promocionales. ( Suministrada )

También el público podrá conocer las historias de estas 25 sobrevivientes en el portal www.cancerpuertorico.org/avancemos. En la página web, además, estará disponible la historia de los eventos de Avancemos a Grandes Pasos Contra el Cáncer de Seno en Puerto Rico, el público podrá acceder al listado de las 36 marchas que se celebrarán durante el mes de octubre, así como información sobre detección temprana y formas de contribuir a los programas locales de SACCPR.

“En Me Salvé creemos en el poder de la educación y el apoyo de la comunidad. Nos enorgullece colaborar con la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico para llevar un mensaje claro: una mamografía a tiempo salva vidas”, expresó, por su parte, Juan Valentín, Chief Operating Officer de Me Salvé.

“Durante octubre, nuestras tiendas físicas servirán como punto de encuentro para educar, inspirar y recaudar fondos a favor de los programas de apoyo a pacientes y familias. Además, los visitantes podrán descubrir la variedad de artículos disponibles para poder hacer su donativo” añadió.

La campaña contará con la venta de la camisa oficial, disponible en las tiendas Me Salvé y en mesalve.com durante todo el mes de octubre. También podrán adquirir otros artículos, como gorras, camisas manga larga, polo y el sticker conmemorativo del 25 aniversario.

Para adquirir los artículos promocionales de “Me Salvé por una Mamografía”, puede visitar las cerca de 100 tiendas alrededor de Puerto Rico o visitando www.mesalve.com.

Para más información sobre la marcha más cercana a tu comunidad, registrarse y participar, visite www.cancerpuertorico.org o siga a Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico en Facebook y en Instagram como /saccpr.