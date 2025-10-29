El “Strike Team” adscrita a la Oficina para el Manejo de Emergencias de Aguadilla está listo para colaborar en Jamaica, tras el paso de huracán Melissa, aseguró el alcalde Julio Roldán Concepción.

Más de 25,000 personas se refugiaron en albergues en toda Jamaica el miércoles, pocas horas después de que Melissa tocara tierra como una tormenta catastrófica de categoría 5. Además, el 77% de la isla estaba hoy sin electricidad.

Se estima, además, que cerca del 90% de las estructuras del país caribeño han sido afectadas por este fenómeno atmosférico de gran magnitud, mencionó el alcalde.

PUBLICIDAD

Por lo tanto, la administración municipal está en comunicación directa con el Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), notificándole así la “disponibilidad inmediata” de la activación del “Strike Team”, grupo especializado compuesto de personal entrenado en búsqueda y rescate, operaciones acuáticas, espacios confinados y estructuras colapsadas.

“Nuestro equipo no solo tiene la preparación técnica, sino también el compromiso humano. Contamos con tecnología avanzada como drones, el dispositivo Dolphin y equipos especializados para intervenir en estructuras colapsadas. Vamos con la misión clara de salvar vidas y brindar esperanza”, señaló Wilfred Y. Torres Rosado, el director del Departamento de Seguridad Pública Municipal.

Además, el alcalde adelantó que pronto establecerá un centro de acopio para recolectar suministros esenciales que serán enviados a Jamaica como muestra de la solidaridad aguadillana.

“El compromiso de Aguadilla va más allá de nuestras fronteras. En momentos de emergencia, la cooperación y la acción efectiva son nuestra mejor manera de colaborar en los trabajos luego del paso del fenómeno natural. Ante una tragedia de esta escala, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Jamaica necesita ayuda urgente, y Aguadilla está lista para responder con todo el corazón y compromiso que nos caracteriza”, expresó.