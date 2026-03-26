Una alianza entre tres hospitales, dos Centros de Salud 330, una aseguradora y una organización sin fines de lucro busca reducir la tasa de nacimientos prematuros en la Isla.

El esfuerzo se ha denominado la Alianza Materno Infantil (AMI) y ya ha rendido frutosen el hospital de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Federico Trilla, en Carolina, donde se puso en vigor el proyecto en el 2022.

El esfuerzo impulsará un modelo de cuidado grupal desarrollado por la organización March of Dimes para atender a las mujeres embarazadas.

“El modelo de cuidado prenatal grupal está basado en evidencia científica y lo probamos con éxito en Puerto Rico en el Hospital UPR Dr. Federico Trilla, donde logramos reducir la tasa de nacimientos prematuros en más de 50% en los grupos que ensayaron el modelo”, explicó Alma Seda, directora ejecutiva de March of Dimes en Puerto Rico, en comunicado de prensa.

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La tasa en el Hospital Federico Trilla era 13.5% cuando empezó el programa, hoy en las embarazadas que han participado en el modelo ha bajado a 4%.

Ahora, con esta alianza se unirán los hospitales Ashford, en San Juan; Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce; MedX Medical Experience by Migrant, Centro 330 en Guánica, y Prymed Medical Care, Centro 330 Center en Ciales, junto a March of Dimes y la Fundación Triple S para ampliar el esfuerzo para reducir tasa de nacimientos prematuros en Puerto Rico.

“Con esta alianza de hospitales, centros 330, prácticas privadas de ginecología tenemos como objetivo cambiar el rumbo de la salud materno-infantil en Puerto Rico”, dijo Thurman Justice, presidente de la junta de directores de Fundación Triple-S, que ha sido la entidad que ha impulsado la expansión e implementación del modelo de cuidado grupal de March of Dimes en Puerto Rico.

Con esta nueva fase, fuera del hospital de la UPR, se busca probar “la efectividad del modelo en hospitales privados, organizaciones 330 y prácticas médicas privadas en San Juan, Ponce, Mayagüez y el norte”, dijo Lydia Figueroa, directora ejecutiva de Fundación Triple-S.

Explicó que el programa es voluntario para las embarazadas que deseen acogerse a ello.

El esfuerzo se realiza ya que Puerto Rico tiene una de las tasas más altas de nacimientos prematuros en Estados Unidos, con un 12.2%, superando el promedio de 10.4% para Estados Unidos. Puerto Rico clasifica 48 de 52, incluido los 50 estados, la capital federal y la Isla. Esa cifra equivale a que aproximadamente 1 de cada 8 bebés en la isla nace antes de término.

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Un estudio realizado en 2016 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Universidad de Utah y el Weill Cornell Medical College, estimó que en 2016 el costo de por vida asociado a los nacimientos prematuros en Estados Unidos asciende a $25,200 millones.

“En un país con una tasa de natalidad negativa y con escasez de obstetras, este modelo de cuidado prenatal grupal nos ofrece esperanza para lograr mejores resultados para nuestras mamás, los bebés y la mayor satisfacción de personal de cuidado en el hospital y en el grupo médico”, explicó el doctor José Novoa, asesor médico de la Fundación Triple-S, que subvenciona la licencia del programa, el adiestramiento y los materiales de March of Dimes en cada uno de los hospitales participantes.

Bajo esta alianza, cada hospital y Centro 330 participante asume el compromiso de ensayar el modelo por dos años, adiestrar a su personal y puede adaptarlo a las necesidades de las mujeres que atienden, creando condiciones de servicios que mejoren su experiencia de cuidado, mejorando el entendimiento del proceso y dándole una identidad propia que se adapte y refleje la cultura de servicio de cada institución hospitalaria.