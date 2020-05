“Desde chiquito me enseñaron que mi pelo era malo y era feo, no sabía, no entendí por qué nacer con algo que no es bueno, según la sociedad”.

Así comienza “Déjame respirar”, un video con diversos artistas y personalidades boricuas que se unieron para denunciar el racismo y crear conciencia.

La iniciativa surge en medio de manifestaciones en Estados Unidos reclamando justicia por la muerte del afroestadounidense George Floyd luego que un policía blanco lo arrestara y le hiciera fuerza con la rodilla en su cuello.

Precisamente, el fallecido suplicaba por su vida diciendo “no puedo respirar”.

PUBLICIDAD

“Y aunque hemos gritado, no se ha escuchado nuestro sufrimiento y nuestra ansiedad. Aún vivimos siendo esclavos, segregados, maltratados por un modo de pensar”, se escucha en otra parte de la canción que acompaña las imágenes.

“Una pieza llena de dolor y de amor ideada y ejecutada por @javierivanpr con la música, letra y la voz de @vinramos.pr; y los rostros que nos reflejan... que sin palabras gritan por equidad, paz, justicia y sensibilidad...¡Gracias a todxs por SER y ESTAR! #SomosEspejo #DéjameRespirar”, escribió Yizette Cifredo al compartir el video en su cuenta de Instagram.

Entre los participantes están: Julio Rivera Saniel, Modesto Lacén, Bryan Villarini, Marisol Calero, Dolores Pedro, Kedward Avilés, Liza Lugo, Angel Manuel García y Raymond Gerena.

La pieza fue producida por Javier Iván y la música es de Vin Ramos, ex concursante de Guerreros.

“Con toda mi alma para todos. SOY AFRODESCENDIENTE, SOY BORICUA Y NO PUDE CALLAR. Gracias a todos no tengo palabras”, escribié el productor en su cuenta de Instagram.