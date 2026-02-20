En la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) están de celebración.

No era para menos. Todos sus estudiantes egresados de las Clases 2025 que tomaron la reválida de Doctorado en Práctica en Enfermería con especialidad en Anestesia y de Bachillerato en Ciencias en Enfermería pasaron la reválida de su primer intento. Así lo anunció este viernes el RCM en un comunicado de prensa.

La decana de la Escuela de Enfermería, doctora Sherily Pereira Morales, detalló que esta es la primera clase de Doctorado en Práctica en Enfermería con especialidad en Anestesia que se gradúa en el RCM-UPR, ya que antes era a nivel de maestría. Los diez estudiantes de esta primera clase aprobaron el examen de certificación Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) del National Certification Examination (NCE), administrado por la National Board of Certification and Recertification for Nurse Anesthetists (NBCRNA).

En cuanto a la Clase 2025 del Bachillerato en Ciencias en Enfermería, los 46 estudiantes que tomaron el examen, lo aprobaron en el primer intento. El examen de reválida es requerido por la Junta Examinadora de Enfermería de Puerto Rico para obtener la licencia de Enfermera(o) Generalista.

“El futuro de nuestra profesión está en manos excepcionales. Este extraordinario logro refleja la dedicación, disciplina y excelencia de nuestros estudiantes, así como el compromiso inquebrantable de nuestra facultad y personal no docente. Nos llena de profundo orgullo que el 100% de los egresados de la Clase 2025 que tomaron los exámenes, tanto a nivel de bachillerato como de doctorado, hayan aprobado en su primer intento. Continuaremos forjando profesionales de primer orden que sigan marcando la diferencia en favor del bienestar y la salud”, expresó la Pereira Morales.

Por su parte, la rectora Myrna L. Quiñones Feliciano resaltó la labor de todo el personal de la Escuela de Enfermería y los logros que los egresados han logrado en los últimos meses.

“Seguimos demostrando a Puerto Rico y al mundo que nuestros estudiantes salen del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico con la mejor preparación, compromiso y pasión por lo que hacen. La labor encomiable y admirable del personal docente y no docente es palpable a través de este resultado, que nos llena de orgullo. A principios de febrero, anunciamos con emoción la tasa de aprobación de 100% en el primer intento en el Examen de Licencia de Farmacéutico (NAPLEX) de la Clase 2025 de la Escuela de Farmacia del RCM-UPR, y hoy sumamos este triunfo para la Escuela de Enfermería. ¡Felicidades a nuestros egresados y les deseamos el mayor de los éxitos!”, señaló Quiñones Feliciano.

Mientras, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Zayira Jordán Conde, manifestó: “Este logro histórico de nuestros estudiantes de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas es resultado de una visión institucional clara orientada a fortalecer la calidad académica, elevar los estándares profesionales y garantizar que la Universidad de Puerto Rico continúe siendo referente de excelencia en la formación de talento para el país. Cuando el 100% de nuestros egresados aprueba en su primer intento, no solo celebramos un resultado; confirmamos que el trabajo sostenido y la transformación académica que impulsamos están dando frutos concretos para Puerto Rico. Seguiremos fortaleciendo programas de alto nivel que preparen profesionales de la salud con competencia, liderazgo y un firme compromiso social”.

La Escuela de Enfermería se fundó en 1940 y es el programa de formación en enfermería más antiguo del sistema universitario de Puerto Rico. Comenzó como uno de los programas de la Escuela de Medicina Tropical de San Juan. Posteriormente, pasó a formar parte del Departamento de Medicina Preventiva de la Escuela de Salud Pública, y en 1975, tras la reorganización del Recinto de Ciencias Médicas-UPR, la Escuela pasó a ser una unidad de la Escuela de Profesiones de la Salud. El 1 de julio de 1995, se convirtió en un decanato autónomo dentro del Recinto de Ciencias Médicas. A partir de 2007, cambió su nombre de Decanato a Escuela de Enfermería.