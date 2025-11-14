Una zona de mal tiempo afecta el interior norte de Puerto Rico, informó esta tarde el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

"A las 2:37 p.m., el radar Doppler estaba detectando una tormenta eléctrica fuerte cerca de Florida y Arecibo. Esta tormenta estaba casi estacionaria“, indicó la agencia.

"Ráfagas de viento de hasta 40 mph y relámpagos frecuentes (son posibles). Es posible que ocurra granizo del tamaño de un guisante y nubes embudo", añadieron.

Las áreas bajo alerta del tiempo son Arecibo, Florida, Manatí, Utuado, Barceloneta, Ciales, Vega Baja, Pajonal, Bajadero, La Alianza, Imbery, Barahona, Coto Norte, Franquez, La Luisa, Cayuco, Tiburones, Animas, Bufalo y TierrasNuevas Pon.