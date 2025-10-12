El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que este domingo se esperan tronadas en gran parte de Puerto Rico, mientras que varios municipios del norte y oeste se encuentran bajo advertencia de calor debido a índices elevados que podrían superar los 108 grados Fahrenheit.

Según el informe diario de la agencia, se anticipan tormentas eléctricas durante todo el día tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes de EE. UU., con la actividad más intensa desarrollándose en horas de la tarde.

“Estas tormentas traerán riesgos de inundaciones y rayos, especialmente en áreas donde la lluvia sea más fuerte. Habrá un riesgo limitado de inundaciones en la mayoría de la región, mientras que el noroeste de Puerto Rico enfrentará un riesgo más elevado, con posibilidad de inundaciones urbanas, desbordes de riachuelos o inundaciones repentinas aisladas”, indicó el NWS en su boletín.

Mientras la advertencia de calor estará en efecto de 10 a.m. a 5:00 p.m.

Los pueblos bajo esa advertencia, son: Yabucoa, Camuy, Isabela, Aguas Buenas, Dorado, San Lorenzo, Guayanilla, Ponce, Humacao, Santa Isabel, Manatí, Aguada, Quebradillas, Loíza, Gurabo, Naguabo, Caguas, Río Grande, Carolina, Ceiba, Yauco, Cabo Rojo, Salinas, Bayamón,Hatillo, Trujillo Alto, Canóvanas, Comerio, Cidra, Peñuelas, Añasco, Maunabo, Cataño, Fajardo, Toa Baja, Barceloneta, Patillas, Hormigueros, Guayama, Lajas, Juana Díaz, Vega Baja, Las Piedras, Arecibo, Moca, Luquillo, Vieques, Toa Alta, Culebra, Rincón, Juncos, Vega Alta, Mayaguez, Aguadilla, Guaynabo, Arroyo, San Germán, Guánica,Florida, Cayey y San Juan.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.

El NWS exhortó a estar atento al tiempo, evitar carreteras inundadas y moverse bajo techo si se escuchan truenos.