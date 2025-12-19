Determinada a conseguir el dinero para una operación que necesita uno de sus hijos, Aleisha Martínez no escatima en sus esfuerzos para recaudar dinero.

Y eso incluye vender agua, donas y otros artículos bajo el sol, entre otros esfuerzos.

Sin embargo, esta madre de tres adolescentes también tiene una cuenta de Gofundme y está invitando al público a cooperar con su causa en esta Navidad, de manera que el próximo enero su hijo Dereck Cotto Martínez pueda hacerse la operación que necesita.

Aleisha contó que los problemas de su hijo tienen su origen en una caída de la bicicleta que sufrió hace algunos años, pero cuyas secuelas más severas comenzaron a manifestarse recientemente, cuando comenzó a “ir muriendo el nervio de arriba de los dientes”.

“Comenzó a perder (los dientes). Perdió dos arriba, y le van a sacar dos más. Luego de que empezaron a hacerle las evaluaciones, porque los dientes se pusieron negros, se le cayeron, se le partieron, sale a relucir, cuando lo envían al maxilofacial, que es que tiene un quiste también la encía, y eso hace que se muera más el nervio. Pues hay que sacarle tres dientes más, y ya serían siete dientes menos que él va a tener”, comentó.

Su mamá, Aleisha Martínez, vende comida y limpia casas, entre otras faenas, para reunir el dinero que necesita para su tratamiento. ( Suministrada )

Pero no termina ahí, pues dependerá de si los resultados arrojan que el quiste sea maligno y necesite otra operación más, “y eso sale otro costo adicional”.

“Por cada diente son puente y corona que sale en casi $1,000. Ya ahí yo tengo $7,000 fácil”, calculó. “Entonces, si le hacen la operación del quiste si es maligno, son $1,000 adicionales. Más ponle que hay que realizarle la biopsia, que hay que realizarle otros procedimientos. Ya sumando todo, uno pone pues casi que en los $9,000 a $10,000 como sea. Pero es depende del quiste, si es maligno o no. Porque si no es maligno se le va a tratar de otra manera”.

“Pero hay que sacarle comoquiera siete dientes, y hay que hacerle puente y corona de cada uno”, reiteró.

Aunque el cálculo total del costo de los tratamientos para Dereck se aproxima a los $10,000, Aleisha indicó que lo más urgente en este momento para ellos es conseguir $3,000 que necesita para hacer el depósito para empezar a ponerle los dientes.

“En enero comenzamos con los dientes de arriba, a hacerle puente y corona. Y ahí son $3,000 que tengo que comenzar a dar, para enero 14. Eso es lo más urgente. Porque lo del quiste y todo lo demás, eso es después, cuando salgan los laboratorios, el endodoncista, y eso. Pero lo más inmediato es en enero esos $3,000”, afirmó.

Sufre de “bulling”

Explicó que comenzó todo este proceso en parte porque, luego que perdiera los dientes, a su hijo comenzaron a hacerle “bullying” en la escuela.

“Como a él se le rompieron los dientes, perdió los dientes del frente, él iba con mascarilla. Pero hubo un día que decidió ir sin mascarilla a la escuela, y comenzaron a relajarlo. Cuando la directora lo vio llorando en la escuela, y los maestros, le preguntaron por qué, y él les dijo. Entonces la escuela comenzó a ayudarme a buscar otros dentistas para hacerlo más rápido, me ayudaron un poquito económicamente, y comenzamos el proceso”, relató.

Por otro lado, a Dereck necesitan hacerle un estudio de MRI, y el plan médico tardó unos tres meses en aprobarlo. No fue hasta esta misma semana, el día antes de la entrevista con Primera Hora, que finalmente recibió la aprobación.

A propósito de ese asunto, aprovechó la oportunidad de hablar con este medio para denunciar que “somos muchas personas que pasamos por lo mismo. Entonces los planes médicos a veces nos ponen como que un pie en el medio para los procesos, no solamente para mi nene, sino para muchas condiciones y muchas personas que padecen de muchas situaciones, y estamos todos en la calle buscando un pesito para poder sufragar gastos, que se supone que los planes médicos nos ayuden, y entonces la mayoría no cubren nada”.

Aleisha indicó que, lamentablemente, su familia no atraviesa por una buena situación económica. Ella se quedó sin el trabajo que tenía en noviembre del año pasado. Luego de varias gestiones infructuosas para conseguir otro empleo, comenzó a limpiar casas y oficinas junto a su hermana, trabajo que continúa haciendo actualmente, pero que es algo “medio inestable”, que depende de la demanda que haya. Paralelamente también hace otros trabajos que aparezcan y puedan ayudar en su esfuerzo.

“Yo ahora mismo vendo comida, vendo limbers, hago Uber, limpio casas… lo que sea para poder tener una entrada a mi casa. Porque son tres hijos, la guagua, la renta, todo”, indicó.

Además, Aleisha no ha abandonado su sueño de convertirse en una profesional y al mismo tiempo que hace todo eso, continúa estudiando para convertirse en trabajadora social.

“Es bien difícil. Es cuesta arriba. Y a veces uno tiene que cargar con uno, con los hijos, apoyarlos, darle apoyo emocional, porque mi nene ahora mismo tiene la autoestima baja y tengo que buscarle ayuda emocional. Es como que muchas situaciones, una tras otra. Y no todo el mundo está bien económicamente, en eso estamos claros. Y lo que yo diría es que necesitamos un poquito más de ayuda”, añadió.

La mamá de Dereck agradeció de antemano cualquier aportación que quieran hacer para sufragar los gastos médicos de su hijo.

“La ayuda es bienvenida. Toda aportación, aunque sea un pesito, es bien recibido, porque un pesito hace la diferencia, es menos trabajo que yo tengo que salir a la calle”, aseguró.

Si usted quiere cooperar con Aleisha para cubrir los gastos médicos de Dereck, puede hacerlo a través de la cuenta de Gofundme en: https://gofund.me/b70d4468f. También puede hacerlo a través de ATH Móvil, al número 787-595-8582, que está dedicado a este propósito.