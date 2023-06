El trágico accidente de los pastores naranjiteños Delfin Nieves Rodríguez y Lidia Maribel Alicea Carmona en Carolina del Norte trastocó la vida del cantante y también pastor Reynaldo “Chino” Santiago.

Delfin y Lidia Maribel eran los suegros de Shahaelyn, la hija de Chino.

Sumamente compungido, Chino se expresó esta mañana en la emisora cristiana Nueva Vida junto a su yerno y esposo de Shahaelyn, Chonsy Nieves.

“Tuve que arrancar para acá a última hora para estar con mis nietas, con mi hija y mi yerno, para apoyarlos, levantar las manos y ayudar”, dijo Chino. “Estamos bien asombrados e impactados con esta noticia”.

El triste suceso coincidió con el cumpleaños de Shahaelyn, reveló Chino. “Mi hija cumplió años ayer”, expresó con lágrimas en sus mejillas. “Nosotros pasamos vacaciones juntos, éramos una familia ministerial totalmente y fueron personas que marcaron y dejaron huellas en el corazón de muchos”.

Sobre el accidente, Chonsy explicó que se enteró por la localización en vivo (live location) de sus padres a través de WhatsApp. Sospechó que algo pasaba porque llevaban detenidos unos cinco minutos en una intersección. Al llegar se topó con el desgarrador accidente.

“Al ver la escena, me impactó, los helicópteros... la escena fue fuerte”, afirmó.

“Había una persona que iba a girar en ‘U’ y ellos venían en el otro carril, la persona se metió, ellos frenaron y el (conductor) de atrás los impactó”, dijo sobre el accidente al agregar que investigará los sucesos “más a fondo”.

“Estaban contentos porque traían pan de una panadería famosa en Puerto Rico”, recordó Chonsy.

Los pastores iban con su hija de 34 años -hermana de Chonsy-, quien resultó gravemente herida.

“El primer día estaba bien adolorida, estaba crítica, se le partieron unos huesos en la lumbar (espalda baja), columna vertebral y en la nuca, las cervicales, por lo menos ayer estaba un poco más estable, pero yo todavía no le he dicho esto porque quería que se recuperara un poco para darle la noticia, no quería dársela de momento”, dijo Chonsy.

La familia solicita ayuda para trasladar los cuerpos de Delfin y Lidia Maribel a Puerto Rico.

Toda aquella persona que desee cooperar, puede hacerlo a través de ATH Móvil al 787-615-6826 (Abraham Nieves). También crearon una campaña de recaudación en GoFundMe bajo el nombre Return of Remains for Delfín and Mary to PR.