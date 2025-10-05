Pasadas las 4:00 de la tarde del sábado, los vecinos del interior noroeste de Puerto Rico fueron sorprendidos por una nube embudo que surgió de una tronada y bajó hasta el lago Guajataca donde formó una tromba (tornado en el agua).

Según los reportes de usuarios de las redes sociales, el fenómeno fue visto desde varios municipios, aunque tocó tierra en San Sebastián.

“Posible tornado“, indicaron varios usuarios de Facebook desde lugares como Quebradillas.

Pero los que se encontraban en el lago Guajataca a eso de las 4:30 de la tarde, pudieron identificar que se trataba de una tromba marina.

De hecho, a las 4:07 de la tarde, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) había advertido de una fuerte tronada en la región.

“Una fuerte tormenta eléctrica impactará el nordeste de Las Marías, Lares y San Sebastián”, decía el reporte.

“A las 4:07 p. m., el radar Doppler detectaba una fuerte tormenta eléctrica sobre Lares, que se desplazaba hacia el noroeste a 15 mph. (Peligros) ráfagas de viento de hasta 40 mph y granizo del tamaño de un guisante. Las ráfagas de viento podrían derribar ramas de árboles y arrastrar objetos sueltos. Es posible que el granizo cause daños menores a la vegetación”, añadía la alerta emitida.

Pasadas las 5:00 de la tarde, el SNM confirmó que recibió el reporte de la tromba marina.

¿Cómo se forma una tromba marina?

Las trombas marinas, también conocidas como manga de agua, se forman similar a un tornado. Se necesita aire muy húmedo y caliente cerca de la superficie del agua y aire más frío en niveles superiores de la atmósfera. Esa diferencia de temperatura crea inestabilidad en el aire.

Desde una nube cumulonimbus, cuando el aire caliente y húmedo asciende rápidamente, provoca un remolino o vórtice en la base de la nube debido a diferencias de presión y viento.

El vórtice se intensifica y organiza, formando un embudo giratorio de aire condensado que desciende desde la nube hacia el agua.

Cuando el embudo toca la superficie, levanta el agua formando una columna visible de rocío y vapor.