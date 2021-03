Con el propósito de ampliar las iniciativas de orientación al turista, y de reforzar y complementar el trabajo que realizan las entidades municipales y estatales de ley y orden, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) lanzó una nueva campaña enfocada en que los visitantes reciban de forma clara y puntual información sobre los protocolos de salud y seguridad en vigor actualmente y de lo que conlleva no cumplirlas. Este esfuerzo educativo forma parte de los preparativos y planes implementados por la CTPR ante el anticipado aumento de turistas en la Isla durante las próximas semanas, coincidiendo con Semana Santa.

La campaña resalta, en el idioma inglés, las medidas de salud y protección que se han implementado para evitar el contagio y propagación del virus en los residentes y visitantes de la Isla. Se destaca la importancia del uso de la mascarilla y la multa de $100.00 aplicable por no utilizarla como es debido; mantener la distancia de seis pies entre personas; el horario del toque queda vigente de 12:00 am a 5:00 am y la multa de $5,000.00 o seis meses de cárcel a la que se expone aquel que no la cumpla.

“Con este esfuerzo adicional de orientación al turista estamos enfocados en armonizar la hospitalidad y las cualidades que nos caracterizan como excelentes anfitriones, ofreciéndoles las herramientas precisas para que estén bien informados sobre las reglas y protocolos que deben seguir en Puerto Rico y así disfrutar de una estadía agradable y de las bondades que ofrece la Isla”, indicó el director ejecutivo designado de la CTPR, Carlos Mercado Santiago.

Para promover mayor visibilidad del mensaje, se están utilizando medios publicitarios masivos, como “billboards” digitales y “bus shelters”, localizados en las zonas más frecuentadas por los turistas extranjeros: Isla Verde, Condado, Santurce, Miramar y el Viejo San Juan. La campaña está expuesta en puntos estratégicos, como por ejemplo en pantallas gigantes de edificios ubicados en áreas de alto tráfico y en la Placita de Santurce. También se está colocando en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), principalmente en los pasillos donde se reciben a los turistas y en las áreas de recogido de equipaje, entre otros puntos.

Este lanzamiento se suma a los otros esfuerzos que realiza la CTPR para ofrecer un servicio ágil y de avanzada al visitante, como el recién anunciado restablecimiento total de los servicios presenciales en las nuevas facilidades del Centro de Información de la CTPR en el AILMM; las mejoras y los servicios adicionales disponibles en los 10 centros de información, a través de toda la Isla, diseñados para optimizar los servicios y orientación que ofrece Puerto Rico como destino, en preparación para la reapertura segura y total del turismo doméstico e internacional.

Además de ofrecer orientación sobre el destino, los Representantes de Promoción Turística (RPT) actualmente entregan información sobre la Orden Ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a pasajeros que arriban al (AILMM) y a los visitantes de las facilidades localizadas en todas las regiones de Puerto Rico.

La renovación del Centro de Información y los Centros Satélites del AILMM además contó con la instalación de moderna rotulación informativa y coloridas estampas de Puerto Rico, su gastronomía y cultura para atraer la atención del visitante para conocer y disfrutar de las bellezas de Puerto Rico.

“En la Compañía de Turismo estamos comprometidos con el consistente desarrollo y fortalecimiento de Puerto Rico como destino turístico de excelencia, además de maximizar su proyección internacional que la distingue como destino ideal donde prevalece la ley y el orden”, concluyó Mercado Santiago.