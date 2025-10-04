El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) sigue echándole el ojo a una onda tropical ubicada cerca de la costa de África que actualmente está generando una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas en el Atlántico tropical oriental.

Según el pronóstico, esta onda interactuará en los próximos días con otra perturbación que se encuentra en la misma región del Atlántico y, tras esa interacción, el sistema pudiera tener algún tipo de desarrollo ciclónico mientras se mueva hacia el oeste. La proyeccción inicial es que se acerque al arco de las Antillas.

Los meteorólogos advierten que las condiciones ambientales podrían volverse más favorables para su desarrollo gradual. De continuar su evolución, una depresión tropical podría formarse cerca o al este de las Antillas Menores hacia finales de la próxima semana.

De convertirse en tormenta llevaría por nombre Jerry.

La temporada de huracanes arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.