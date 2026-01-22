Una alianza entre centros de salud, agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro aunó esfuerzos para impulsar la vacunación contra los cánceres causados por el virus del papiloma humano (VPH).

La coalición, anunciada este jueves, es liderada por el St. Jude Children’s Research Hospital e incluye la colaboración del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR), el Departamento de Salud, la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico (SACC PR), VOCES PR y la Mesa Redonda de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) del Sureste unen esfuerzos con St. Jude Children’s Research Hospital en la campaña “Así lo hacemos en el Sur: Protege a tus hijos con la vacunación contra el VPH” (“It’s Our Way Down South: Protect Your Child with HPV Vaccination”).

PUBLICIDAD

A través de la campaña, se busca reiterar que vacunarse es “prevenir el cáncer”, pues la inoculación es “segura, eficaz y proporciona protección duradera”.

También se pretende fortalecer la educación y colaboración comunitaria en Puerto Rico, facilitar la identificación de clínicas a través de toda la Isla donde los padres puedan vacunar a sus hijos y brindar acceso a información confiable sobre la vacuna.

“El objetivo de nuestra campaña es sencillo: queremos que todas las personas se vacunen contra el Virus del Papiloma Humano para protegerse a sí mismas, a sus familias y a sus comunidades contra los cánceres asociados a este virus. La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano es segura, eficaz y brinda una protección duradera”, dijo la doctora Heather Brandt, directora del HPV Cancer Prevention Program de St. Jude Children’s Research Hospital.

Los datos

El VPH es un grupo de virus que se transmiten por contacto sexual y existen más de 40 tipos que podrían infectar los genitales, la boca y garganta. A consecuencia, el 4.5% de los cánceres están asociados a este virus, pues puede causar uno de seis que afectan tanto a hombres como a mujeres: cervical (cuello uterino), orofaringe, pene, vulva, vagina y ano.

El reporte “2018-2022 Cáncer en Puerto Rico: Incidencia, Mortalidad y Sobrevida” señaló que, aunque es imposible predecir quién podría desarrollar cáncer por una infección por VPH, aquellos con sistema inmunitarios debilitados, como los que viven con VIH/SIDA, los que tienen relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales, fuman o ingieren anticonceptivos orales por tiempo prolongado son más susceptibles.

PUBLICIDAD

Por eso, se recomienda la vacunación para niños, previo a la exposición y para garantizar mejor protección.

Una de las medidas que se ha tomado para impulsar la vacunación entre menores, además de la campaña, es el Proyecto del Senado 32, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, para añadir el VPH en la publicación del Departamento de la Salud sobre las enfermedades contra las cuales los estudiantes deben ser inmunizados en las escuelas.

La medida citó al Registro de Cáncer de Puerto Rico, que reveló que las tasas de incidencia de cáncer cervical, orofaringe y pene son más altas en la población puertorriqueña que en la población blanca no hispana de los Estados Unidos.

“Según el Puerto Rico Inmunización Registro (PRIR, por sus siglas en inglés), en 2014 solo un 22% de las mujeres y un 17% de los hombres entre los 13 y 15 años habían sido vacunados contra el VPH”, lee el documento, que fue referida a la Comisión de Salud para evaluación.

De acuerdo al State Cancer Profiles, del National Cancer Institute y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el 76% de jóvenes entre 13 a 17 años están debidamente inmunizados. Esto posiciona a la Isla como el cuarto territorio estadounidense con la mayor cobertura porcentual de vacunación en este grupo de edad.

“Aunque Puerto Rico cuenta con una de las tasas de vacunación contra el VPH más altas en comparación con otros estados y jurisdicciones, necesitamos continuar el mensaje de prevención de cáncer a nuestras comunidades. Mantener este alto nivel de cobertura, junto con programas educativos y acceso a la vacuna es clave para lograr la eliminación de este cáncer en un futuro”, señaló la doctora Vivian Colón López, directora asociada de la Oficina de Alcance y Participación Comunitaria del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La campaña

Las organizaciones participantes de la campaña compartirán información a través de las redes sociales, haciendo un llamado a la acción a los padres, cuidadores, educadores, profesionales de la salud y comunidad en general a programar la vacunación contra el VPH para niños y adolescentes, según los requisitos del Departamento de Salud.

También, exhortarán a que le programen la vacunación contra el VPH a niños desde los 9 años en cualquier centro de vacunación para completar su serie de dosis, según lo recomendado por los CDC.

Entre los jóvenes de 9 a 14 años se recomiendan dos dosis y en adolescentes de 15 años en adelante tres dosis. Si tiene entre 27 y 45 años, deberá hablar con un proveedor médico para conocer si la vacuna contra el VPH es adecuada.

Para más información, puede visitar el portal oficial de VOCES PR en www.vocespr.org o llamar al Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR 787-772-8300 ext. 1246; a la Unidad de Vacunación del Departamento de Salud al 787-765-2929; o a la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico 787-764-2295.

“Completar la serie de vacunación contra el VPH es esencial para lograr la protección óptima que previene varios tipos de cáncer. Desde VOCES, impulsamos que toda persona, sin importar si inicia en la niñez, adolescencia o adultez, culmine su serie de dosis y así proteja su salud a largo plazo”, comentó Lilliam Rodríguez Capó, principal oficial de VOCES PR.