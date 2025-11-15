“Una vaguada pre-frontal mantendrá vientos leves y aguaceros en la tarde con un riesgo limitado a elevado de inundaciones”, informó este sábado el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

La mayor concentración de aguaceros se registraría para la zona oeste y central de Puerto Rico, donde se ha identificado también como la zona que tiene un riesgo elevado de inundaciones.

Se identificó como una zona de riesgo de limitado de inundaciones algunos pueblos orientados hacia el este, la zona metropolitana y gran parte del litoral norte.

Estos aguaceros, según el SNM podrían llegar acompañados de tormentas eléctricas aisladas.

Específicamente, Meteorología precisó que “para hoy, sábado, los vientos se volverán más suaves o incluso variables, lo que permitirá que la convección vespertina se desarrolle y se extienda sobre una porción más amplia de las islas. Estos vientos débiles provocarán que los chubascos y tormentas eléctricas se desplacen lentamente, aumentando su potencial para regenerarse y producir lluvias generalizadas. A medida que la vaguada se acerque a la región desde el sábado hasta el domingo, con su mayor influencia prevista desde la noche del sábado hasta la noche del domingo, enfriará los niveles medios por debajo de lo normal, aumentando la inestabilidad y permitiendo que la humedad se acumule a mayor profundidad a través de la columna atmosférica. Como resultado, persiste un riesgo elevado de inundaciones, en particular para Puerto Rico a partir de esta tarde”.

Por otro lado, se informó que existe un riesgo un riesgo moderado de corrientes de resaca en las zonas costeras orientadas al norte. Se le pidió a los bañistas que ejerzan precaución.