Una vaguada se aproximará hoy, domingo, a la región, lo que provocará un aumento en los aguaceros y la posibilidad de algunas inundaciones, según un boletín del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La agencia, con sede en San Juan, indicó que este sistema favorecerá un incremento en la frecuencia de aguaceros y tronadas aisladas, especialmente durante las horas de la tarde de hoy.

Las lluvias afectarán principalmente áreas desde el interior hacia la mitad oeste de Puerto Rico, así como sectores de El Yunque y las islas municipio.

Se recomienda ejercer precaución en la carretera.

[May 17th] Flooding and heat risks continue this week, among other risks. | Los riesgos de inundaciones y calor continúan esta semana, entre otros riesgos.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/7tYOupnxwy — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 17, 2026

Sin embargo, además de las precipitaciones, el SNM advirtió que las altas temperaturas continuarán sintiéndose en la isla.

PUBLICIDAD

“Las temperaturas sobre lo normal también persistirán para iniciar la semana”, indicó la agencia, que además alertó sobre índices de calor que podrían alcanzar los 100 °F.

Si trabaja en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire para reducir el riesgo de un golpe de calor.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua.