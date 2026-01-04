Un pequeño, pero visiblemente emocionado grupo de venezolanos se reunió en la tarde de este domingo en el Parque Simón Bolívar de Santurce, bajo el grito de “¡Viva Venezuela libre!”, para celebrar lo que consideran el primer paso para el retorno a la democracia en su nación de origen, la caída del otrora presidente Nicolás Maduro.

“Te puedo decir que todos los venezolanos lo primero que sentimos es felicidad. Realmente lo que tenemos es una contentura que no nos cabe en el pecho. Nos levantamos hoy yo creo que la mayoría todavía pensando, ‘¿esto es verdad?’. Porque lo estamos pidiendo desde hace tantos años, no solamente por los que están adentro, sino por la mayoría de los venezolanos que están afuera, que estamos afuera. Tener un país con nueve millones de personas regadas por el mundo, eso no es estar de turismo, eso es porque necesitaba la gente salir”, comentó Susana García.

Decenas de venezolanos que participaron en la actividad. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Entonces, yo creo que el sentir de todos es alegría por ver que estamos viendo una luz al final del camino después de tantos años. Y lo que siento es felicidad. Estamos viendo algo que estábamos soñando desde hace muchos años”, insistió, resaltando que en muchas ocasiones han tenido que ver “partir familiares de nosotros desde lejos y llorarlos desde lejos, y eso es bien triste”.

Sostuvo que, luego de una espera de más de 20 años, no se podía esperar que ocurra un cambio radical mañana mismo. En contraste, sostuvo que esperaría que se dé un proceso de transición, y que “el liderazgo de María Corina Machado se vaya levantando como debe ser”.

Maura Castro se hizo eco de esas palabras y aseguró estar feliz porque “vimos realizado un milagro”.

“Nosotros hemos estado pidiendo durante muchos años que Maduro estuviese preso. Ese milagro se nos dio ayer. Y mañana lo veremos frente a una corte federal, acusado de narcotráfico y de terrorismo, cosas que son ciertas. Entonces, hoy es eso. Celebramos esa parte. Se nos dio. Maduro está preso”, comentó Castro.

“Ahora, ¿qué viene? La palabra mágica es ‘transición’. La usó el presidente (Donald) Trump, la usó (el secretario de Estado) Marco Rubio, y la ha estado usando nuestra líder María Corina Machado por muchos años. Y la transición es eso, ir poco a poco. Y ya estamos dando el primer paso…Y la transición va a ser pacífica. Nosotros hicimos una elección donde ganamos por siete millones y medio de votos, y elegimos a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. Y fue pacífico. Le dimos un golpe, una cachetada al régimen el 28 de julio. Ellos no se esperaban ese resultado”, afirmó.

De manera similar, Ricardo Ruiz, natural de Valle de la Pascua, estado de Guárico, celebró los acontecimientos recientes que llevaron a la captura por parte de los Estados Unidos del entonces presidente Maduro, y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar acusaciones federales de narcotráfico.

Aseguró que, bajo “la narcodictadura” de Maduro, los tentáculos de la introducción del socialismo y el comunismo se habían extendido incluso más allá de las fronteras de Venezuela, además de que producían “células de Hezbolá, células de Hamás, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) como parte de la guerrilla colombiana dentro de Venezuela”, todo lo cual “socavaba la democracia a nivel del hemisferio” y “traía una destrucción social increíble”.

“Para nosotros los venezolanos es algo trascendental, porque para nosotros el hecho de que sea extraído Maduro, eso quiere decir entonces que todo lo que es el conglomerado socialista, socialcomunista, se viene abajo porque él es una pieza clave en todo este proceso”, afirmó. “Venezuela ahora mismo, no solamente estamos saliendo de una dictadura, también estamos en el principio de la caída de este régimen dictatorial”.

Reconoció que su país de origen probablemente estará enfrentando “un proceso más duro” y agregó que, “ahí como cristianos debemos clamar mucho más por Venezuela. Tenemos que estar orando por Venezuela, porque lo que se viene encima ahora es un proceso mucho más duro”.

Dos de los asistentes cargan las banderas de Venezuela y Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Larga transición

En ese sentido, elogió la movida del presidente Trump de “apoyar la transición a través de Delcy Rodríguez” como “una decisión bastante sabia políticamente hablando”, pues, a su entender, “colocar a María Corina Machado junto con Edmundo González en este momento en Venezuela sería utilizarlos de carne de cañón”.

“Todo lo que se ha logrado hasta ahora se hubiese caído y destruido, porque existe una fuerza política y militar, incluso de los paramilitares dentro de Venezuela, que no iban a dejar gobernar (a Machado y González) e incluso posiblemente iban hasta a destruir su integridad”, evaluó.

Reconoció que es posible que sea “una transición larga”, aunque se mostró esperanzado en que sea “lo más corta posible”.

“No creo que pase de más de cuatro o cinco años. Yo creo en año o año y medio todo esto va a ir encaminándose porque van a tener que buscar la manera democrática de poder salir. Ya tienen lo que llamaríamos una espada de Damocles sobre su cuello. Ya tienen al peso de la comunidad internacional, ya tienen a un estado norteamericano que decididamente les demostró que pueden hacer cualquier incursión en cualquier momento y que pueden traer la desestabilización del narcorégimen en el momento en que a ellos mejor le parezca. Entonces, ellos tienen que alinearse en alguna manera”, afirmó.

Comoquiera, sostuvo que la preocupación de muchos venezolanos es “primero la gran escasez que va a existir, y segundo la inestabilidad política y social que va a haber dentro de la comunidad venezolana en el país”, incluyendo la persecución y represión de cualquiera que se muestre simpatizante o partidario de la derecha.

Por su parte, el profesor universitario Luis Raúl Pericci también celebró la captura de Maduro y la esperanza de cambio para Venezuela.

“Como lo ves, mira la alegría, estamos celebrando. Estamos celebrando la caída de un tirano, en primer lugar. En segundo lugar, se ha destrancado el juego. Esto es un proceso, que tiene muchas etapas... Ese es el gobierno de la corrupción, de la corruptela más grande. Tú me preguntas a mí una ejecutoria de ese gobierno, y no te la puedo decir. No hay una”, comentó.

Sueñan con regresar

De cara al futuro de Venezuela, afirmó que le gustaría ver la liberación de los presos políticos y la posibilidad de regresar para aquellos que están en la diáspora, entre otros anhelos.

“De inmediato estamos anhelando por lo menos tres cosas. Uno, liberación de todos los presos políticos. Segundo, apresamiento de los torturadores venezolanos, en particular de Diosdado Cabello, acabar con todo el sistema represivo. Y en tercer lugar, la apertura de Venezuela a la diáspora que está en el exterior, que podamos regresar a nuestro país, que podamos tener libremente nuestros pasaportes, que podamos regresar a nuestras familias. Tres cosas mínimas. Y además, que eso permita el regreso de María Corina Machado, que es la verdadera líder de Venezuela”, precisó.

Asimismo, expresó que, aunque haya una reconciliación, “a los criminales de lesa humanidad” les debe caer toda la “justicia. No la venganza, la justicia. Y podrán defenderse como ellos no nos permitieron a nosotros”. En cambio, para “el resto, que han recibido órdenes, que han tenido que sobrevivir, mira, tienen una ventana para reacomodarse, para volverse a incorporar a la vida civil, normal”.

Otros repudian la acción militar

Sin embargo, no todos en Puerto Rico respaldan la acción militar de EE. UU. en Venezuela.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) condenó lo que llamó una “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela.

Alegaron que la determinación del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Venezuela representa una “flagrante violación del derecho internacional”.

“Ante la agresión militar estadounidense contra Venezuela, el PIP expresa nuestro más enérgico repudio por violentar el derecho al respeto de la soberanía de los pueblos. Reiteramos que el derecho al respeto a la paz, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos son pilares irrenunciables del orden global”, se indicó en un comunicado de prensa.

Mientras, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, en declaraciones escritas recogidas por El Nuevo Día, sostuvo que “esa agresión constituye una flagrante violación al derecho internacional vigente y al respeto absoluto de la soberanía nacional venezolana; es un acto criminal y delincuente”.

De igual forma, una manifestación fue convocada el sábado frente al tribunal federal en Puerto Rico rechazando la intervención estadounidense.