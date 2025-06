Margie Guerrero Fernández y Juan Carlos Vargas Martínez no tenían posibilidad de conocerse en su natal Colombia.

Margie, de 35 años, es de Barranquilla. Mientras, Juan Carlos, de 38, es de una zona montañosa cercana a Bogotá, del municipio de Sogamoso.

“Él y yo somos bien distintos, porque como yo soy caribeña, y él es de la montaña, él es andino. Nuestras culturas son bien distintas, la forma de hablar, todo eso… Allá en Colombia, nosotros nunca nos íbamos a conocer ni íbamos a tener interacción”, señaló Margie.

Sin embargo, el destino unió a estos colombianos en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Ambos llegaron con la meta de estudiar una maestría en ingeniería mecánica entre el 2014 y el 2015. Hoy, jueves, ambos se graduarán, pero con un doctorado en esa especialidad y como un matrimonio.

Margie y Juan Carlos, de hecho, es la segunda pareja de colombianos que se graduará de doctorado en esta colación de grados del RUM. Pero, a diferencia de Karla Andrea Echeverría Altamar y Jairo José Orozco Sandoval, ellos estudiaron la misma profesión.

“Durante la maestría, fuimos solamente compañeros”, contó Margie.

Sin embargo, el devastador huracán María los unió un poco más. Hasta que, poco después que iniciaron el doctorado, en agosto del 2018, se hicieron novios.

“Fue algo inesperado, porque obviamente veníamos a estudiar. Nunca esperábamos encontrar a la pareja ideal y casarnos, sino fue algo que se encontró en el camino. Fue algo no planeado”, indicó el esposo.

Describió como “fantástico” haber cumplido una meta educativa junto a la persona a la que ama.

“No siempre puedes culminar algo a la vez con tu pareja. Así que, gracias a Dios se dieron bien las cosas y estamos muy felices por eso, por lo que estamos logrando juntos”, señaló Juan Carlos.

Margie precisó que estar emparejados les ayudó a completar la meta. Ambos se apoyaron mutuamente, estudiaban juntos y se dividían las tareas del hogar.

“No ha sido un sacrificio, al contrario, ha sido una ayuda”, describió.

Esa ayuda ha llevado a que este matrimonio culmine esta etapa educativa con éxito.

“Así que parte del logro mío es de Juan y el de él es mío también. Así que, en el momento de subir al podio, va a ser un momento bien emotivo para nosotros”, aseguró.

Para la pareja, estudiar en el RUM ha sido un reto. Pasaron el huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID-19. Las protestas en la UPR también les afectó.

De hecho, las más memorables anécdotas de esta pareja están asociadas con estas emergencias. Juan Carlos recordó como desalojaron circundante del RUM tras el huracán María por un alegado tsunami, que resultó ser un escape de amonia de la empresa cervecera cercana.

“Todos salimos corriendo despavoridos, y la Policía nos dijo que fuéramos para el mall. Había un río de gente caminando por la calle Post, en Mayagüez, hacia allá”, indicó.

Además, sostuvo que en medio de una investigación que realizaba en un tanque de olas se registró un temblor. Dijo que el movimiento fue tal que el agua se le iba a salir del tanque.

Margie Guerrero Fernández y Juan Carlos Vargas Martínez se casaron en el 2020, en medio de la pandemia. ( Suministrada )

Pero, estas incidencias no limitaron a la pareja.

“Gracias a la perseverancia, cumplimos”, aseguró Juan Carlos.

Fue, de hecho, en medio de la pandemia, cuando la pareja decidió que era momento de casarse. Lo hicieron sin sus familiares, quienes no pudieron viajar debido a las restricciones impuestas. Sin embargo, la boda, realizada en una casa de playa en Mayagüez, fue transmitida a sus allegados.

“Mi mamá siempre estuvo como que muy contenta de que yo tuviera apoyo y que no estuviera sola en Puerto Rico, como que sí, como que hubiese encontrado a alguien que me apoyara y no estar sola”, indicó Margie.

Juan Carlos, por su parte, reconoció que su familia hubiese deseado estar presente, pero dijo que reconocieron las circunstancias.

“Igual, estaban muy felices por lo que estamos haciendo, por decidir juntar nuestras vidas”, comentó.

Tras haber pasado 10 años en Puerto Rico, la pareja ha comenzado a desarrollar su vida profesional en conjunto aquí. Ambos son profesores de ingeniería en la Universidad Politécnica, en Hato Rey.

En este puesto de catedráticos, buscan “transmitir todas esas cosas aprendidas a las nuevas generaciones, mostrarles de pronto las asignaturas y proyectar en ellos que sean los nuevos ingenieros, que tengan en sus manos el desarrollo. Porque nosotros estamos en el área de ingeniería mecánica, que es un área que es fundamental para el desarrollo de un país, para crear industria para manejar procesos y todo eso. Entonces, es una parte que es muy satisfactoria poder, entonces, contribuir al desarrollo del país a través de la enseñanza en ingeniería mecánica”, sostuvo Margie.

Esta pareja visualiza su futuro en la Isla. Pero, aceptaron que tienen que ver los cambios que introduce el presidente Donald Trump a las leyes migratorias. En la actualidad, ambos poseen un visado que les permite tener una experiencia laboral en su área de estudio.

“Puerto Rico ha sido fundamental, ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y nos ha hecho los profesionales que somos hoy en día”, concluyó la colombiana.