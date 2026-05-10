La vida de Rubie Boyton cambió drásticamente luego de que una enfermedad cardíaca rara no fuera detectada a tiempo. Desde hace dos años, la joven británica permanece sin poder caminar ni hablar tras sufrir un paro cardíaco que le provocó graves daños neurológicos, según informó People.

La adolescente, natural de Ashford, en Inglaterra, tenía apenas 16 años cuando comenzó a presentar señales preocupantes. De acuerdo con el relato de su madre, Kim Tucker, Rubie sufrió dos convulsiones dentro de su vivienda. Aunque fue llevada a un centro médico para evaluación, los especialistas atribuyeron los episodios a ansiedad y no ordenaron pruebas más profundas.

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Meses después, en mayo de 2024, la situación empeoró. Boyton colapsó mientras se encontraba en un parque cercano a su hogar. Un amigo que estaba junto a ella inició maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de que llegaran los paramédicos. Posteriormente, fue transportada en helicóptero hasta el King’s College Hospital de Londres, donde los médicos decidieron inducirla a un coma.

Tras varios estudios, los doctores detectaron que la joven padece taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, conocida como CPVT, un trastorno genético poco común que altera el ritmo cardíaco y puede desencadenar desmayos repentinos o paros cardíacos.

El colapso que sufrió en el parque le provocó una falta de oxígeno en el cerebro durante aproximadamente 31 minutos, situación que derivó en severas secuelas neurológicas. Cuando despertó, los médicos comprobaron que había perdido la capacidad de hablar y moverse de manera independiente.

Más adelante también fue diagnosticada con distonía, una afección neurológica caracterizada por contracciones musculares involuntarias y movimientos anormales, según información de los National Institutes of Health.

Actualmente, Rubie tiene 18 años y continúa enfrentando importantes limitaciones físicas. Sin embargo, su familia asegura que ha mostrado señales alentadoras de recuperación, incluyendo movimientos reflejos en una mano y la posibilidad de comunicarse mediante parpadeos.

“Rubie ha tenido avances enormes. A veces cuesta percibirlos en el día a día, pero cuando veo videos de cómo estaba en el hospital, la diferencia es increíble”, expresó Tucker.

Para cubrir gastos médicos y terapias especializadas, sus familiares lanzaron una campaña en GoFundMe, donde ya han logrado recaudar más de $25,000 gracias al respaldo de decenas de personas.