Un conocido influencer de 20 años, identificado como Braden Eric Peters y más conocido en redes como “Clavicular”, fue arrestado el jueves en Fort Lauderdale tras ser localizado por la Policía en virtud de una orden de arresto por agresión, según registros de la cárcel de Broward.

La detención se produjo luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola solicitara apoyo para ubicar a Peters, quien tenía una orden vigente por un cargo de agresión menor. Posteriormente, los agentes lograron detener al influencer.

Según la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, Peters y otra mujer, Violet Marie Lentz, de 24 años, habrían participado en la agresión a una joven de 19 años en una vivienda de alquiler a corto plazo cerca de Kissimmee.

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La oficina del sheriff indicó que Lentz fue la autora directa de la agresión dentro de la residencia, mientras que Peters habría instigado la pelea y la difundió en redes sociales para beneficiarse de la situación.

“Ninguno de los involucrados salió de la residencia para hablar con los agentes cuando llegaron a investigar”, señaló la oficina del sheriff. La investigación se completó tras revisar videos y entrevistas con testigos.

Además de Peters, Lentz fue detenida por un cargo menor de agresión y ingresada en la cárcel del Condado de Broward. Peters, conocido por sus transmisiones en línea y contenidos de “looksmaxxing” —centrados en la apariencia física y métodos para mejorar el atractivo—, cuenta con cientos de miles de seguidores y ha sido mencionado en medios como The New York Times y The New Yorker.