Aline Cristina Dalmolin, una creadora de contenido digital sobre emprendimiento y liderazgo e influencer brasileña, murió tras sufrir aparatoso accidente automovilístico cuando se desplazaba en un Porsche Macan junto a un conductor ebrio, quien posteriormente escapó de la escena.

La personalidad de Internet de 41 años viajaba como pasajera cuando el automóvil se estrelló contra un poste de electricidad a gran velocidad en las primeras horas de la mañana del lunes en Balneário Camboriú, Brasil... dejándola con heridas catastróficas, incluido un brazo amputado y graves heridas en la cabeza, según reporta TMZ.

Dalmolin fue encontrada entre los escombros por las autoridades y fue declarada muerta cuando era trasladada al hospital elpasado 13 de diciembre.

Su familia realizó un velatorio en el Crematorio del Vaticano de Balneário Camboriú, Brasil. El sábado también se llevará a cabo una misa en honor a Dalmolin en la Iglesia Judas Tadeo en Saguaçu.