El rey Carlos III de Inglaterra llegó a Estados Unidos el lunes y su primer contacto con el presidente Donald Trump se convirtió en una curiosa escena que se viralizó en redes sociales.

Un video muestra al rey atrapado en un “apretón de manos de oso” por parte del mandatario Trump, cuando el monarca británico fue recibido por el político en la Casa Blanca, en Washington.

Los espectadores del video acudieron a las redes para señalar la presunta incomodidad del rey Carlos III. Algunos usuarios destacaron el supuesto esfuerzo del monarca por liberar su mano, mientras el presidente de los Estados Unidos continuaba sujetando a su invitado.

Relacionadas

  1. FOTOS: Melania tira la casa por la ventana en cena para el rey Carlos III

  2. FOTOS: ¿Qué hacen el rey Carlos III y Camila en Estados Unidos?

  3. Trump dice que el rey Carlos le dio “envidia”

Reacciones en redes sociales

“Trump está usando su apretón de manos tóxico de ‘macho alfa’ y a Carlos no le está gustando nada”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

Otra persona comentó: “Dios mío. Los Trump y el rey Carlos III tuvieron el encuentro más vergonzoso imaginable. Todas las pausas, cada intercambio... cada segundo se siente extraño. Esto no es diplomacia, es pura incomodidad”.

Contexto de la visita

El rey Carlos III se encuentra en Estados Unidos para participar en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país. El monarca ofreció ayer un discurso ante el Congreso estadounidense.

FOTOS: Melania tira la casa por la ventana en cena para el rey Carlos III
20 Fotos
El banquete en la Casa Blanca estuvo marcado por un menú de alta cocina, vinos estadounidenses y un ambiente de gala.