Una mujer denunció que vivió durante varios meses con unas tijeras quirúrgicas dentro de su abdomen tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de Naples.

De acuerdo con reportes de medios italianos, la paciente de 53 años se realizó una abdominoplastia el 25 de octubre de 2025, pero comenzó a presentar fuertes molestias poco después de recibir el alta médica y regresar a la vivienda de sus padres.

Según publicó el periódico L’Unione Sarda, la mujer aseguró que sufrió dolores intensos e incluso episodios de pérdida de conocimiento tras la operación. Ante el deterioro de su estado, llamó a un servicio de emergencia y posteriormente acudió a evaluación médica.

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La paciente se comunicó entonces con el cirujano responsable del procedimiento, quien inicialmente atribuyó los síntomas a complicaciones normales del postoperatorio. Tras realizarle estudios, se detectó una infección y se le indicó tratamiento con antibióticos, aunque su condición continuó empeorando.

Meses después, el pasado 7 de mayo, decidió buscar una segunda evaluación en otro centro médico de Nápoles. Fue allí donde, según la información publicada, un examen diagnóstico reveló la presencia de unas tijeras quirúrgicas olvidadas dentro de su abdomen.

El medio italiano Cronache della Campania informó, citando una denuncia policial, que el médico que descubrió el objeto notificó directamente al cirujano original en vez de remitir inmediatamente a la paciente a un hospital para una intervención urgente.

Tras conocer el hallazgo, el especialista habría contactado nuevamente a la mujer para proponerle una nueva operación en la misma clínica privada con el fin de extraer las tijeras. Sin embargo, la paciente rechazó la oferta, según consta en la denuncia.

Actualmente, la mujer cuenta con representación legal y recibe apoyo de la Fondazione Domenico Caliendo. Hasta ahora, su identidad no ha sido divulgada públicamente, mientras se prepara para someterse próximamente a una cirugía destinada a retirar el instrumento quirúrgico.