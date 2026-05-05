Una mujer australiana que pensaba que sería madre de trillizos terminó recibiendo una sorpresa mayor.

Según informó People, Belinda Lotsu, de 45 años, fue inicialmente diagnosticada con un embarazo de tres bebés, pero a mitad del proceso los médicos confirmaron que en realidad esperaba cuatro.

El nacimiento ocurrió el martes 28 de abril en el Hospital King Edward Memorial, donde Belinda y su esposo, Emmanuel Lotsu, dieron la bienvenida a Amy, Amana, Amber y Amon mediante cesárea. Los recién nacidos constituyen apenas el decimoquinto caso registrado de cuatrillizos en Australia Occidental.

La pareja logró el embarazo tras someterse a un tratamiento de fertilización in vitro. Actualmente residen en Kalgoorlie junto a su hijo de tres años, luego de haber emigrado desde Ghana. En declaraciones recogidas por ABC News Australia, Belinda explicó: “No tenemos familia directa en Kalgoorlie. Pero pertenecemos a una iglesia... y hay una comunidad ghanesa en Kalgoorlie. Así que ellos son a quienes llamamos familia aquí”.

Por ahora, los bebés permanecen en la unidad de cuidados intensivos neonatales, aunque sus padres esperan poder llevarlos a casa en unas semanas. De acuerdo con People, la coordinadora de enfermería y partería del hospital, Jourdin Ross, explicó que el parto requirió una planificación minuciosa, que incluyó protocolos de emergencia, preparación del equipo neonatal y medidas para garantizar la seguridad tanto de la madre como de los recién nacidos en cada etapa del proceso.