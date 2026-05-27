Geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizarán el nacimiento de un presunto géiser, en una pequeña granja familiar porcícola en la zona rural del estado mexicano de Michoacán, oeste del país, indicaron este martes autoridades.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el origen del fenómeno natural se registró durante la noche del lunes, en medio de corrales de cerdos del poblado de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, en Michoacán, donde desde hace décadas ocurre una permanente actividad geotérmica.

@ricardorojasfotografo Nace un nuevo Géiser en la comunidad del Salitre Mpio de Ixtlán Michoacán ♬ sonido original - Ricardo Rojas Fotografo

Amuravi Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil, explicó que geólogos de la UNAM y expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) viajarán a la zona este miércoles para iniciar los primeros estudios y determinar si se trata de un géiser o de una simple actividad superficial.

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“La manifestación observada presenta características similares a las de un géiser, debido a la expulsión eruptiva de agua y vapor; sin embargo, para confirmar científicamente si se trata formalmente de uno, será necesario realizar estudios especializados y monitoreo continuo”, explicó Ramírez.

La UNAM y el Cenapred llevarán a cabo revisiones de temperatura, presión y periodicidad de las expulsiones, así como análisis del agua y de gases, además de estudios geológicos y geofísicos para conocer el comportamiento del sistema hidrotermal en el subsuelo.

#jaconamichoacan #michoacan #zamoramichoacan #Jacona ♬ sonido original - Madillic @edgarhernandez199 ALERTA EN IXTLÁN: El impactante y trágico "nacimiento" de un nuevo géiser en el patio de una casa Lo que parecía una noche normal en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, se transformó en un escenario de asombro y alarma generalizada. #Zamora

Enoc Tamayo, alcalde de Ixtlán de los Hervores, mencionó que la familia que habitaba la pequeña granja fue evacuada del predio, donde se colocó un cerco perimetral en un radio de 30 metros para evitar accidentes entre habitantes y personas curiosas que acuden a observar el fenómeno.

Además, una escuela de nivel preescolar, cercana al lugar, también suspendió sus clases.

El alcalde afirmó que la expulsión de lodo, agua y gases alcanzó inicialmente una altura estimada de hasta ocho metros, aunque ya por la mañana del martes la actividad se redujo al burbujeo de lo que se observa parece ser una poza de lodo.

Ixtlán es un municipio que se ubica en el occidente de Michoacán, a 135 kilómetros de Morelia, la ciudad capital, y destaca por la existencia de un géiser natural que alcanza los 30 metros de altura y desde la década de los 1990 se ha convertido en un atractivo turístico, tanto por sus aguas termales como por sus lodos que son considerados por lugareños con propiedades medicinales.