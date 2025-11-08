El universo de los viajes en redes sociales perdió a una de sus voces más queridas. Anunay Sood, creador de contenido indio seguido por millones por su entusiasmo, su mirada creativa y su pasión por explorar el mundo, falleció inesperadamente a los 32 años durante una visita a Las Vegas, según confirmó su familia en un comunicado publicado en Instagram.

La noticia tomó por sorpresa a sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y 400,000 suscriptores en YouTube, donde Sood compartía paisajes, reflexiones y vivencias desde los rincones más lejanos del planeta. Hasta ahora, no se ha revelado la causa de su muerte, según reportó el Daily Mail.

PUBLICIDAD

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Anunay Sood”, expresó la familia, que pidió respeto a su privacidad y evitó ofrecer más detalles sobre las circunstancias del deceso.

Adiós a un viajero incansable

En su último viaje, Sood había participado en el Las Vegas Concours d’Elegance, un evento de automóviles de lujo que documentó con su habitual entusiasmo. En su publicación final, escribió:

“Aún no puedo creer que pasé el fin de semana rodeado de leyendas y máquinas de ensueño”.

Tras conocerse la noticia, la comunidad viajera y digital reaccionó con pesar. El influencer Aakash Malhotra expresó:

“Viviste con tanta pasión, corazón y aventura. Descansa en paz, hermano. Te extrañaremos profundamente”.

Su pareja, Shivani Parihar, compartió un mensaje que conmovió a miles de seguidores:

“Todavía no puedo creer que te hayas ido. Mi corazón se siente pesado y todo a mi alrededor parece vacío. Eras mi persona, mi refugio, mi vida, mi todo”.

De experto en marketing a referente global del turismo digital

Antes de dedicarse por completo a la creación de contenido, Sood trabajó en marketing digital y growth hacking, y más tarde cofundó Groundwork Solutions, una agencia con sede en Dubái. Su creatividad y visión lo llevaron a ser incluido por Forbes India entre los 100 principales creadores digitales del país.

A lo largo de su carrera, visitó 46 países y colaboró con medios de prestigio como National Geographic India, Condé Nast Traveller India y Lonely Planet India, consolidándose como una figura influyente que llevó el espíritu de aventura de su generación a nuevos horizontes.

PUBLICIDAD

Un legado que trasciende pantallas

Más allá de su éxito en cifras, Sood dejó una comunidad unida por el deseo de conocer el mundo. Sus seguidores lo recuerdan por su autenticidad, su energía positiva y su capacidad de mostrar que viajar era también una forma de conectar con uno mismo.

“Tu espíritu y amor por los viajes seguirán viajando mucho más allá”, escribió el creador Paramvir Beniwal en un mensaje de despedida.

El recuerdo de Anunay Sood queda plasmado en las miles de historias, imágenes y paisajes que compartió. Su legado seguirá inspirando a quienes, como él, creen que el mundo siempre tiene algo nuevo que ofrecer a quienes se atreven a explorarlo.