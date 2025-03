Gero Arias, el influencer argentino conocido por realizar retos extremos, sufrió una caída de más de 10 metros en un acantilado mientras subía un cerro junto a su padre.

Durante el descenso, el joven de 21 años impactó contra varias rocas, y una de ellas golpeó directamente su mano, amputándole dos de sus dedos, según detalló la revista Hola!.

“Ojala fuese mentira, si lo dije tranquilo fue porque pensando en todo lo que me podría haber pasado, sentí que perder la falange de un dedo no era tan grave y miré el lado positivo, pero créanme que fue algo que me dejó muy marcado literalmente pensé que no lo contaba”, expresó en Twitter.

A pesar de la gravedad del accidente, Arias expresó su agradecimiento por estar vivo y aclaró que no estaba realizando uno de sus retos extremos.

En el año 2024, Gero Arias se hizo popular al proponerse lograr hacer una dominada (un ejercicio de calistenia en el que se levanta el cuerpo colgado de una barra con los brazos) cada día del año, logrando un total de 366 dominadas, lo cual terminó con éxito.