Momentos de tensión vivieron decenas de pasajeros de un vuelo de Aeroméxico con destino a Corea del Sur luego de que la aeronave tuviera que regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras detectarse daños en el parabrisas durante el trayecto.

El incidente ocurrió este domingo en el vuelo AM090, que había partido desde la capital mexicana rumbo al país asiático como parte de un viaje organizado para celebrar el aniversario de una agencia turística.

@tiopedrosola ¡Que terror! De camino a Corea del Sur en el vuelo 090 de Aeromexico nos comunica el piloto que se rompió el parabrisas, teniendo como consencuencia regresar a CDMX ya con 4 hrs de vuelo andando. ♬ sonido original - TioPedritoSola

Entre los pasajeros se encontraban varias figuras del entretenimiento y creadores de contenido, quienes comenzaron a compartir en redes sociales lo ocurrido mientras el avión permanecía en el aire.

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Uno de los primeros en relatar el momento fue el conductor de televisión Pedro Sola, quien publicó un video describiendo la situación.

“Qué terror. El piloto nos informó que el parabrisas se rompió y tuvimos que regresar a Ciudad de México después de cuatro horas de vuelo”, comentó.

Según explicaron algunos pasajeros, la aeronave realizó inicialmente una escala en Monterrey antes de emprender la ruta transoceánica hacia Asia. Sin embargo, mientras sobrevolaban el océano Pacífico, la tripulación detectó una anomalía en una de las ventanas frontales del avión y decidió retornar por razones de seguridad.

La influencer Wendy Guevara aseguró en redes sociales que parte del parabrisas “se despegó”, aunque indicó que la aerolínea planeaba reparar la misma aeronave para continuar posteriormente con el itinerario.

El vuelo reunió a varias personalidades del espectáculo y del mundo digital, incluyendo a Lola Cortés, Celia Lora, Kunno, Daniela Alexis, Queen Buenrostro y Nacho Casano, entre otros invitados.

Tras varias horas de incertidumbre, la mayoría de los viajeros logró retomar el trayecto hacia Corea del Sur. Sin embargo, de acuerdo con publicaciones de algunos asistentes al viaje, Pedro Sola habría decidido no continuar con el recorrido después del incidente.

Hasta el momento, Aeroméxico no había emitido un comunicado detallando las causas exactas de la avería ni el alcance de los daños registrados en la aeronave.