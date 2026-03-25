Un cerdo vietnamita, conocido en redes sociales como Merlín, fue reconocido con la certificación de los Guinness World Records por ser el cerdo con la mayor cantidad de seguidores en la plataforma de Instagram, tras mostrar su capacidad para “hablar”.

Sin embargo, la fama de este animal no ha sido casualidad, ya que desde hace aproximadamente cuatro años, su dueña, Mina Alalí, se ha dedicado a entrenarlo para que aprenda a comunicarse mediante el uso de un tablero electrónico que inicialmente contaba con 25 botones de colores.

De acuerdo con lo revelado por los Guinness World Records, con su hocico, Merlín presiona las teclas que emiten sonidos grabados, los cuales le permiten expresar desde un simple “sí” o “no”, hasta frases más complejas como “estoy enojado”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Un chimpancé hace percusión acompañado de sonidos similares a las expresiones vocales

Según la organización, el éxito de esta habilidad reside en el hecho de que, tras ser adoptado en 2022, su cuidadora inició con el entrenamiento cuando él tenía tan solo tres meses de edad, lo que le ha facilitado relacionar el movimiento con la reproducción de palabras específicas.

Aunque la visibilización de su proceso de aprendizaje en redes sociales lo ha convertido en un fenómeno de internet, sus avances no terminaron con la viralización de sus videos, ya que Mina siguió aumentando el repertorio de los botones, por lo que, actualmente, Merlín maneja más de 30 teclas distintas.

“A estas alturas, lo reconocen cada vez que salimos. Mi prometido y yo bromeamos diciendo que es como salir a pasear con Brad Pitt”, sostuvo la cuidadora del cerdo, al referirse a la fama que ha alcanzado su mascota en los últimos años.

El impacto que ha tenido Merlín

Para Mina el contenido publicado en la plataforma de Instagram ha tenido un resultado positivo, ya que, según ella, “los videos generan más sonrisas en el mundo, y, además, cambian la forma en que la gente ve a los cerdos o al ganado”.

Por su parte, la organización destacó que el caso del cerdo vietnamita ha abierto un debate sobre lo inteligentes y emocionales que pueden llegar a ser los animales cuando se les dedica tiempo, paciencia y refuerzo.

Con su certificado oficial y una enorme comunidad, Merlín ha dejado de ser una simple curiosidad de internet para convertirse en un referente del potencial animal, demostrando que, a veces, solo hace falta un canal para ser escuchado.