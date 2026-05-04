La comunidad digital se encuentra de luto tras la muerte de la creadora de contenido Kiersten Dyke, quien falleció a los 25 años luego de compartir abiertamente con sus seguidores su batalla contra el cáncer de piel.

La noticia fue dada a conocer a través de la página de GoFundMe que se había creado para ayudar a cubrir sus gastos médicos, así como por su pareja durante casi una década, Dominic Cinfio. El joven confirmó el deceso mediante publicaciones en redes sociales, detallando que Dyke murió el domingo 26 de abril. Según expresó, ella “no estaba sufriendo” y “falleció pacíficamente” acompañada de sus seres queridos.

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@kiersten.dyke Thank you Kiersten for taking us on this journey with you. We love you so extremely much and will miss you dearly! Please go to the Facebook group in the bio to share your memories and experiences with Kiersten. We are wanting to celebrate her and the amazing legacy she leaves behind. ♬ original sound - kiersten.dyke

El diagnóstico inicial de Dyke se produjo en 2022, cuando le detectaron un melanoma en etapa 2 tras analizar un “lunar sospechoso”. En enero de 2023 fue sometida a una cirugía para remover la lesión, aunque, según relató posteriormente, no se le practicó una disección de ganglios linfáticos, decisión que lamentó: “Eso resultó ser un gran error”. Poco después, se confirmó que el cáncer había avanzado a etapa 2B, lo que llevó a una segunda intervención quirúrgica para extraer ganglios afectados.

A lo largo de 2023, su estado de salud fue inestable, con múltiples hospitalizaciones debido a complicaciones tras las cirugías y condiciones preexistentes que agravaron su cuadro. En enero de 2024 celebró un año sin rastros de la enfermedad, periodo que aprovechó para viajar y retomar su vida con normalidad. Sin embargo, hacia finales de ese mismo año recibió un nuevo diagnóstico: melanoma metastásico en etapa 3.

A partir de entonces, inició inmunoterapia en febrero de 2025 y, un mes después, se sometió a cinco sesiones de radiación en apenas dos semanas. Su situación continuó deteriorándose y, según la información publicada en su campaña de GoFundMe, en junio de 2025 el cáncer había progresado a etapa 4, extendiéndose a huesos y órganos.

Semanas antes de su fallecimiento, su oncólogo le comunicó que le quedaban “meses” de vida. La propia Dyke compartió su reacción en TikTok el 10 de abril: “Me sorprendió mucho escuchar su respuesta. Pensé que tenía más tiempo del que él anticipa”. Aun así, mantenía la esperanza: “Espero más que solo meses. Espero y rezo para que la quimioterapia pueda extender la vida”.

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De acuerdo con Cinfio, su salud empeoró rápidamente a partir del 20 de abril, cuando comenzó a sentirse “muy enferma”. Fue llevada a emergencias al día siguiente, y su condición continuó agravándose. Durante esos días, recordó que Dyke estaba “muy desorientada” y apenas podía comunicarse. El 23 de abril mostró una leve mejoría, ya que “fue capaz de reconocer” a sus allegados y “responder preguntas aquí y allá”.

No obstante, los médicos detectaron acumulación de líquidos en su abdomen, lo que motivó estudios adicionales, incluida una angiografía. Posteriormente, explicó Cinfio, los especialistas “sacaron seis litros de fluido mezclado con un poco de sangre”. Al día siguiente, fue intubada. “Pudo abrir los ojos, ver a sus abuelos, vernos, ver a su familia, ver a algunos amigos. Mis padres pudieron venir a verla”, relató.

Finalmente, el domingo 26 de abril, los médicos informaron a la familia que su estado era crítico. Según Cinfio, le indicaron que padecía “sepsis y que su cuerpo se estaba atacando a sí mismo”. También les advirtieron: “Nos dijeron que estaba crítica, y que solo era cuestión de tiempo en ese momento”.