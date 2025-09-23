Una joven creadora de contenido de Bosnia falleció el 15 de septiembre, a los 26 años, dos días después de casarse.

Adna Rovčanin-Omerbegović se descompensó durante la celebración de su boda en Ilidža y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde cayó en coma antes de morir.

La noticia fue confirmada por el diario bósnio Dnevni Avaz, que informó que la joven se casó el 13 de septiembre en el Hotel Hollywood.

En medio de la recepción sufrió una crisis de salud que obligó a interrumpir el festejo. El deterioro fue rápido y, pese a los intentos médicos por estabilizarla, falleció a las 48 horas.

Funeral multitudinario y homenajes

El sepelio se realizó en la ciudad de Bara, donde acudieron cientos de personas. Las oraciones finales tuvieron lugar en la mezquita de Kobilja Glava, dado que Adna profesaba la fe musulmana. Según el portal Crnu-Hronik, la asistencia de vecinos, familiares y seguidores fue masiva.

La joven, además de su trabajo como influencer, administraba un salón de belleza en Sarajevo y era muy cercana a su familia, integrada por cuatro hermanas. También trabajó en el ámbito sanitario: “Adna siempre amou ajudar os outros, por isso passou a vida trabalhando no Centro de Saúde da Cidade Antiga como enfermeira, enquanto a maquiagem era seu segundo amor, um hobby que também se transformou em trabalho para si mesma”, relató una amiga en declaraciones a un medio local.

Las reacciones a su fallecimiento se multiplicaron en redes sociales. “Não é justo que a vida de jovens termine prematuramente assim”, escribió un admirador, reflejando la conmoción general. Incluso el fotógrafo de la boda compartió un mensaje en Instagram en el que recordó que el de Adna era “o mais bonito” de Bosnia.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial del deceso. La policía indicó que se está realizando una autopsia para determinar qué ocurrió.

No obstante, el medio croata Story adelantó que existe sospecha de una posible concusión como factor relacionado con la muerte.