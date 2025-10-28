La influencer y concejala Fernanda Maroca falleció a los 30 años, según confirmó este martes el Ayuntamiento de Lago Verde.

La noticia de su muerte, ocurrida el 23 de octubre, se dio a conocer públicamente este 28 de octubre, generando conmoción entre sus seguidores y la comunidad local.

“Siempre sirvió con compromiso, dedicación y amor por Lago Verde”, expresó el comunicado oficial emitido por la administración municipal, que manifestó su solidaridad y pesar hacia los familiares, amigos y colegas de la funcionaria.

Además de su rol político, Maroca era una figura muy conocida en redes sociales. En Instagram, contaba con más de 54 mil seguidores, donde compartía contenido sobre estilo de vida, moda, belleza y fitness, combinando su faceta de creadora digital con su trabajo como servidora pública.

De acuerdo con información del portal g1, la joven fue encontrada sin vida en su domicilio por familiares, quienes alertaron a la Policía Militar de Maranhão, actualmente a cargo de la investigación. Las causas del fallecimiento aún no han sido reveladas.

Las publicaciones más recientes de la influencer reflejaban momentos de alegría y vitalidad, por lo que su repentina partida ha generado sorpresa y tristeza entre sus seguidores. Tras el anuncio oficial, el Ayuntamiento de Lago Verde declaró tres días de luto y organizó un funeral en la medianoche del 24 de octubre, con una procesión y entierro en la ciudad, donde cientos de ciudadanos se acercaron para rendirle homenaje.

Fernanda Maroca deja un legado de compromiso social y cercanía con la comunidad que la vio crecer, tanto en la esfera política como en el mundo digital.