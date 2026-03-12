La influencer colombiana Carolina Reyes, conocida en redes sociales como Carol The Warrior, falleció el pasado 11 de marzo a los 23 años en un hospital de Cali, en Colombia.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 210,000 seguidores.

En el mensaje, sus familiares pidieron respeto y sensibilidad ante el difícil momento que atraviesan. “Pedimos prudencia, empatía y amor para sus familiares y amigos”, señalaron, al tiempo que recordaron a la joven como una persona fuerte y resiliente.

“Fue una guerrera, brillante y un ser humano que jamás se rindió ante las dificultades”, expresó la familia en el comunicado, en el que también agradecieron el apoyo que recibió durante su enfermedad.

Meses antes de su fallecimiento, la joven creadora de contenido había revelado que enfrentaba problemas de salud que posteriormente fueron diagnosticados como cáncer. A través de sus redes sociales documentó parte de su proceso de tratamiento y quimioterapia, lo que reforzó la conexión con sus seguidores y consolidó el apodo con el que se hizo conocida: “la guerrera”.

Durante ese tiempo, Reyes compartió reflexiones sobre la fortaleza personal, el amor propio y la importancia de seguir adelante pese a las dificultades.

A pesar de su enfermedad, la influencer continuó mostrando momentos de su vida cotidiana y mantuvo una actitud positiva frente a sus seguidores. Entre sus últimas publicaciones destacó un viaje a Brasil, donde compartió fotografías y mensajes llenos de esperanza.

Varias de sus frases motivacionales han sido recordadas por sus seguidores tras su muerte, entre ellas: “Florece a tu propio ritmo, la vida no tiene prisa” y “Se trata de aprender a quererme incluso cuando no estoy bien”.

La familia indicó que en los próximos días ofrecerá más detalles sobre los actos para despedirla, mientras en redes sociales continúan multiplicándose los mensajes de condolencias y homenajes de quienes siguieron su historia y su lucha.