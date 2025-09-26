Uno de los momentos más virales de este 2025 es el escándalo de la “kiss cam” durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, en julio pasado, sigue generando repercusiones.

Kristin Cabot, ejecutiva de recursos humanos de Astronomer, y Andy Byron, entonces director ejecutivo de la misma compañía, fueron captados abrazados por las cámaras del evento, lo que desató especulaciones sobre una supuesta relación extramatrimonial.

La polémica aumentó cuando, al percatarse de que estaban siendo grabados, ambos se separaron rápidamente y se ocultaron entre el público.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, bromeó desde el escenario afirmando que “seguro tenían una aventura o eran muy tímidos”. El vídeo se viralizó en redes sociales y derivó en la salida de ambos de la empresa.

Tras la difusión del material, la esposa de Byron, Megan Kerrigan, con quien tiene dos hijos, abandonó la vivienda familiar, devolvió su anillo de bodas y cerró sus redes sociales. Por su parte, Cabot también enfrentó críticas que la llevaron a renunciar a su cargo de ejecutiva de Recursos Humanos en Astronomer.

Sin embargo, nuevas declaraciones matizan la historia. Andrew Cabot, exesposo de Kristin, confirmó que la pareja ya llevaba semanas separada antes del concierto.

“La decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche. Ahora que el trámite es público, Andrew espera que esto proporciona un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, indicó un representante del empresario en declaraciones al “Times of London”.

De acuerdo con allegados, Andrew también asistió al concierto de Coldplay acompañado de otra persona, que posteriormente se convirtió en su pareja.

Fuentes cercanas a la ejecutiva señalaron que las acusaciones en redes sociales fueron desproporcionadas.

“Kristin y Andy tenían una excelente relación de trabajo, una gran amistad. No hubo ninguna aventura. Fue inapropiado estar abrazando a tu jefe en un concierto y ella acepta toda la responsabilidad por ello. Pero el escándalo, el escarnio, la pérdida del trabajo, todo eso es injusto”, explicó un allegado.