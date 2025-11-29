Kirill Tereshin, fisicoculturista ruso de 29 años conocido como el “Popeye ruso”, enfrenta desde Moscú un riesgo real de amputación de ambos brazos tras desarrollar una infección profunda vinculada al uso prolongado de Synthol.

El caso, que volvió a ganar notoriedad esta semana, involucra complicaciones médicas que avanzaron durante años y que ahora requieren la intervención de un equipo multidisciplinario para intentar frenar el deterioro.

Ascenso a la notoriedad por el uso de Synthol

Tereshin alcanzó visibilidad internacional en 2017, cuando comenzó a difundir imágenes de sus bíceps de volumen atípico. Según la revista ‘Men’s Health’, aquel crecimiento se produjo tras inyectarse aceite, vaselina y otros componentes asociados a la fórmula Synthol.

Con el tiempo, el deportista informó que los músculos “explotaron”, generando un orificio en tejido ya afectado por necrosis.

Médicos citados por Men’s Health señalaron que la infección compromete estructuras internas del brazo y solo puede ser tratada por cirujanos vasculares, plásticos y reconstructivos. Las cirugías de injerto de piel, explican, solo son viables una vez que la infección esté controlada.

Infección profunda y posibilidad de amputación

La exposición prolongada al Synthol generó fibrosis progresiva, que derivó en necrosis. Incluso una operación realizada en 2019 no logró detener el avance del daño. Tereshin reconoció públicamente la gravedad de su estado y expresó arrepentimiento por las decisiones que tomó durante su trayectoria deportiva.

Intentos en las artes marciales mixtas y lesiones previas

La presencia de Tereshin en redes sociales se reforzó con su breve incursión en las artes marciales mixtas (MMA). En septiembre de 2021, durante su debut, sufrió un desgarro interno en el bíceps izquierdo tras lanzar golpes a su oponente.

En años anteriores, también participó en competiciones inusuales como peleas de bofetadas y un enfrentamiento con el bloguero y luchador Oleg Mongol en un octágono improvisado, donde fue noqueado en el primer asalto.

Antecedentes de intervenciones quirúrgicas

Antes de alcanzar fama virtual, Tereshin se dedicó intensamente al fisicoculturismo desde los 20 años, etapa en la que comenzó a inyectarse aceite, lidocaína y alcohol para aumentar el volumen muscular de forma inmediata.

No es la primera vez que enfrenta complicaciones graves: en ocasiones anteriores, fue sometido a cirugías para retirar tejido muerto y depósitos de grasa con el fin de evitar amputaciones. Los especialistas advierten que, en esta ocasión, el riesgo es más alto que en episodios previos.