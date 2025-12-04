La reconocida presentadora deportiva británica Laura Woods, de 38 años, protagonizó un momento de gran preocupación este martes al desmayarse en plena transmisión en vivo durante la cobertura del partido entre Inglaterra y Ghana, celebrado en Southampton.

Woods encabezaba la apertura del programa cuando, apenas minutos después de iniciada la emisión, sufrió un desmayo ante las cámaras. De inmediato, sus compañeros Ian Wright y Anita Asante la sostuvieron mientras la producción cambiaba rápidamente a la señal del partido y posteriormente a una pausa comercial de cinco minutos, según reportó The Times.

Tras el corte, la presentadora Katie Shanahan tomó el mando de la emisión e informó a la audiencia que Woods se encontraba indispuesta.“Como habrán notado, no tenemos a la maravillosa Laura Woods porque acaba de enfermarse, pero está en muy buenas manos”, explicó Shanahan.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, la presentadora recurrió a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. Explicó que el desmayo fue provocado por un virus y que, tras ser evaluada por paramédicos de St. Mary’s, se encontraba fuera de peligro.

“Vaya, eso fue un poco raro. Lo siento por preocupar a todos, estoy bien… solo necesito descanso e hidratación”, escribió Woods, quien también agradeció al equipo de ITV por su apoyo.“Estoy realmente avergonzada de que eso haya pasado en televisión, pero mis colegas me han cuidado muchísimo esta noche. Gracias a Wrighty y Neets por sostenerme”, añadió.

El incidente generó cientos de mensajes de apoyo en redes sociales, donde fanáticos y colegas desearon su pronta recuperación. Según la propia Woods, planea retomar sus labores una vez reciba el descanso médico recomendado.